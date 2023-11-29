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Самарская область представит туристический потенциал на ВДНХ на выставке «Россия»

29 ноября 2023 13:21
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Самарская область представит туристический потенциал на ВДНХ на выставке «Россия»

Уже завтра, 30 ноября на выставке-форуме «Россия» пройдет День Самарской области. На площадках ВДНХ запланированы обширная деловая, культурная, развлекательная программы. Гости выставки узнают о самых перспективных проектах, которые реализуются в регионе, и ключевых предприятиях, смогут познакомиться с культурными достопримечательностями и природными красотами нашей губернии.

В День Самарской области в павильоне № 15 «Поволжье» Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации с 11.00 до 12.20 запланирована презентация возможностей Самарской области, на которой обсудят опыт и ресурсы региона для проведения выставок, конгрессов, форумов, а также рассмотрят успешные практики проведения международных и всероссийских событий.

В этом же павильоне с 12.30 до 14.00 пройдет презентация детского туризма Самарской области. В рамках этой деловой программы состоится разбор лучших практик развития детского и семейного туризма на региональном и межрегиональном уровне, презентация программ и возможностей детского туризма в Самарской области от ведущих туроператоров губернии.

С 11.00 до 12.00 в павильоне № 2 ПАО «Сбербанк» состоится лекция на тему: «Самарская Лука как идеальное место для экологического туризма». Участники познакомятся с уникальными местами Самарской Луки, поговорят о возможностях отдыха и туризма на экологических территориях.

А с 15.00 до 20.30 в павильоне D «Почувствуй Россию» Международной выставки-форума «Россия» пройдет креативная сессия «Туристическая Самарская область», в рамках которой присутствующие узнают об основных туристических объектах региона, познакомятся с его культурой и традициями, в интерактивном формате проникнутся атмосферой городских пространств.

Также запланирован показ короткометражных фильмов, в которых расскажут об интересных туристических локациях Самарской области, устроив настоящее путешествие в сердце России.

Перенестись в самые красивые места Самарской области гости стенда региона смогут с помощью VR-очков.

И конечно, о красотах Самарского края расскажут талантливые артисты и творческие коллективы, которыми богат наш регион. Убедиться в этом гости выставки смогут, придя на концерт «Сердце России» с участием исполнителей из Самарской области. Он пройдет с 15.00 до 17.00 на главной сцене ВДНХ.

А завершится День Самарской области на выставке «Россия» большим праздничным концертом с 18.00 до 20.00 в концертном зале «Космос» (г. Москва, проспект Мира, 150, БКЗ «Космос»). Прозвучат песни Заслуженного артиста РФ, основателя проекта «Баян Микс», художественного руководителя международного конкурса «Виват, баян!» и всероссийского фестиваля «Душа Баяна» Сергея Войтенко, для которого Самарская область является родным регионом. 

Рост туристической привлекательности Самарской области – результат системной работы регионального Правительства во главе с Губернатором Дмитрием Азаровым, который уделяет значительное внимание развитию отрасли, прежде считавшейся недооцененной. Дмитрий Азаров отмечал, что туризм является одним из ключевых направлений патриотического воспитания и повышения привлекательности региона.

Только за 9 месяцев 2023 года туристический поток на территории Самарской области согласно аналитике «Больших данных» составил 2 млн 567 тыс. чел., что на 27,5% больше аналогичного периода 2022 года. Ожидается, что к концу года эта цифра может приблизиться к 3 миллионам человек.

Не пропустите День Самарской области 30 ноября на выставке «Россия» на ВДНХ! Следите за новостями и расписанием событий на стенде Самарской области в социальных сетях https://t.me/samarossiya, https://vk.com/samarossiya, https://ok.ru/samarossiya.

Теги: В центре внимания

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