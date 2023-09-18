Самарская область получит дополнительные средства на развитие туризма

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14 сентября 2023 года на заседании Правительства Российской Федерации было объявлено решение о выделении дополнительного финансирования по программе строительства модульных средств размещения по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства». Благодаря этим средствам Самарская область получит более 300 млн руб. на реализацию проектов до конца 2024 года. Регион вошел в десятку регионов-лидеров по объему выделенных средств.

«Увеличение номерного фонда в Самарской области является одним из приоритетных направлений в развитии отрасли туризма. В 2023 году в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» нашим министерством уже поддержано 19 проектов по созданию таких средств размещения, реализация которых завершится до конца текущего года. А благодаря дополнительным средствам из федерального бюджета до конца следующего года в регионе будет возведено 158 новых модулей», – рассказал министр туризма Самарской области Артур Абдрашитов.

По количеству глэмпингов и кемпингов Самарская область является одним из лидеров среди регионов страны. Развитию этого направления способствует не только удобное географическое местоположение, живописные природные локации, возможность расположения глэмпинга к береговой линии Волги, но и активная позиция предпринимателей – их собственников, которые принимают активное участие в конкурсах грантов, направленных на создание модульных некапитальных средств размещения. Это как новые участники рынка, так и действующие предприниматели, владеющие загородными местами для размещения. Количество таких объектов увеличивается ежегодно и этому способствует большая поддержка, которая оказывается бизнесу в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», инициированного Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным.

Рост туристической привлекательности региона – результат системной работы регионального Правительства во главе с губернатором Дмитрием Азаровым, который уделяет значительное внимание развитию отрасли, прежде считавшейся недооцененной. Напомним, что 5 лет назад Самарская область занимала лишь 23 место в национальном туристическом рейтинге, а последние два года регион уверенно входит в ТОП-10.

Фото: министерство туризма СО