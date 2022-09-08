Самарская область – партнёр международной выставки «Отдых Leisure 2022»

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С 13 по 15 сентября в Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» (г. Москва Краснопресненская наб., 14) состоится 28-й Международный форум-выставка «ОТДЫХ Leisure 2022». В этом году Самарская область выступает в качестве региона-партнера выставки, что способствует продвижению туристических ресурсов региона.

В центральной части выставки, будет работать объединенный стенд Самарского региона, на котором будут представлены многочисленные программы осеннего и зимнего отдыха, оздоровительные и СПА-комплексы, городские и загородные объекты размещения, а также возможности отдыха на территории Жигулевского государственного природного биосферного заповедника имени И.И. Спрыгина.

Обширно будет представлена Самарская область и в деловой программе выставки. Так, министр туризма Самарской области Артур Абдрашитов выступит с докладами и презентациями более чем на 10 секциях, круглых столах и бизнес-площадках.

Особое внимание на выставке будет уделено национальному туристскому маршруту «Жигулевские выходные», презентация которого пройдет 13 сентября в Мраморном зале и соберет на своей площадке представителей органов исполнительной власти в сфере туризма, ведущих федеральных туроператоров и профильные СМИ. В рамках секции Самарская область поделится успешной практикой реализации маркетинговой программы продвижения региона и национального туристического маршрута.

Экспозицию выставки и стенд Самарской области дополнит яркий представитель тольяттинского АВТОВАЗа. Гости выставки смогут осмотреть новую модель Niva Trаvel, созданную для автомобильных путешествий по России. Внешнее оформление машины выполнено в фирменном стиле национального туристического маршрута «Жигулевские выходные».

Традиционно на стенде Самарской области будет подписан ряд соглашений, имеющих особую значимость для индустрии туризма региона. Так, министерство туризма Самарской области подпишет соглашения о сотрудничестве с российскими железными дорогами, с авиакомпанией «Red Wings», с судоходной компанией «Волга Тревел», туристическим агрегатором «Островок» и Российским союзом выставок и ярмарок.

«Три дня активной работы на международной выставке позволят выстроить не только новые партнерские отношения между различными бизнес-структурами, но и сформировать условия для обеспечения стабильного туристического потока в Самарскую область», – отметил министр туризма Самарской области Артур Абдрашитов.