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Самарская область одержала победу в номинации «Лучшее представление региона России» на международной туристической выставке MITT

22 марта 2024 13:20
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Самарская область одержала победу в номинации «Лучшее представление региона России» на международной туристической выставке MITT

В Москве завершается 30-я Юбилейная международная выставка туризма и индустрии гостеприимства MITT. Число посетителей за первые два дня работы MITT 2024 превысило 12500 человек. Более 900 экспонентов продолжают демонстрировать туристический потенциал мировых и российских направлений. 

Сегодня состоялась торжественная церемония награждения, в рамках которой отметили наиболее ярких и активных участников выставки MITT 2024. Самарская область одержала победу в номинации «Лучшее представление региона России».

Регион ежегодно принимает участие в Международной выставке туризма и индустрии гостеприимства MITT и традиционно представляет свои туристические ресурсы и новые проекты на высшем уровне. В этом году Самарская область была представлена выставочным стендом, на котором о своих туристических возможностях и предложениях рассказали ведущие организации отрасли туризма региона. Это представители регионального Туристско-информационного центра, городских округов и муниципальных образований Самарской области, гостиниц, санаториев и глэмпингов, объектов показа, особо охраняемых природных территорий и ведущих туроператоров Самарской губернии.

Кроме того, в этом году на стенде Самарской области был представлен яркий представитель тольяттинского завода АВТОВАЗ LADA Vesta SW Cross. Гости выставки могли познакомиться с моделью, созданной для автомобильных путешествий по России.

Ко всему прочему, событийное направление туризма Самарской области представил уличный театр «Пластилиновый дождь» с авторской программой о регионе. Такое необычное для театра имя хорошо знакомо жителям не только Самарской области и России, но и зрителям фестивалей по всему миру.

«Для Самарской области участие в международной туристической выставке MITT позволило продемонстрировать свои туристические возможности для новых партнеров из других регионов России, а также зарубежных стран», – рассказал министр туризма Самарской области Артур Абдрашитов.

Отметим, что туризм является одним из важных направлений экономики региона. Как отметил Президент РФ Владимир Путин, активное развитие внутреннего туризма, особенно в сложных современных условиях, сейчас выходит если не на самый первый план, то на одно из самых значимых мест. Правительство Самарской области в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» работает над созданием качественных, современных, доступных туристических продуктов и услуг, снятием административных барьеров для работы отрасли, а также развитием туристической инфраструктуры и логистики.

По итогам 2023 года туристский поток в Самарской области составил свыше 3 млн человек. Для сравнения в 2022 году - более 2 млн 500 тыс. человек. Как отметил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, рост туристического потока подчеркивает интерес жителей страны к Самарскому региону и дает ориентиры в дальнейшей работе по развитию отрасли. В целом за последние годы турпоток в регион увеличился в 2,5 раза.

Фото – министерство туризма Самарской области

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