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Самарская область лидирует в Приволжском ФО по привлекательности развития в санаторно-курортную отрасль

11 июля 2023 12:58
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Самарская область лидирует в Приволжском ФО по привлекательности развития в санаторно-курортную отрасль

Портал бронирования Санатории-России.рф впервые представил ежегодный рейтинг топ-50 регионов по экономической привлекательности санаторно-курортного туризма и развития санаторно-курортной отрасли.

Рейтинг регионов по перспективности развития санаторно-курортного туризма учитывает количество мест в санаторно-курортных учреждениях, наличие природных лечебных ресурсов, используемые источники минеральных вод и лечебных грязей, транспортную логистику и множество других факторов.

По данным Санатории-России.рф, в первую пятерку росcийских регионов по привлекательности развития и инвестиций в санаторно-курортный туризм входят Краснодарский край, Крым, Ставропольский край, Московская область и Самарская область.

В топ-10 регионов, самых перспективных в санаторно-курортной отрасли, также входят Кабардино-Балкария, Татарстан, Челябинская область, Алтайский край и Башкортостан.

По словам члена правления Национальной курортной ассоциации Евгения Терентьева, рейтинг регионов России по перспективности санаторно-курортного туризма станет ежегодным. ежегодным. Это поможет развитию санаторно-курортной отрасли страны, имеющей большие перспективы развития и привлекательной для инвестиций.

Так, по мнению авторов рейтинга, за счет инвестиций в развитие современных санаторно-курортных комплексов, в ближайшей перспективе текущую статистику по которой лишь четыре человека из ста в стране ежегодно отдыхают в санаториях. можно увеличить, как минимум, втрое.

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