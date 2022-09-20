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Самарская область и Республика Армения договорились развивать сотрудничество в торговле, образовании, медицине и туризме
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Самарская область и Республика Армения договорились развивать сотрудничество в торговле, образовании, медицине и туризме

20 сентября 2022 15:26
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Республика Армения – традиционный партнер Самарской области.

Самарская область и Республика Армения договорились развивать сотрудничество в торговле, образовании, медицине и туризме.

Накануне в Ереване прошел IX Российско-армянский межрегиональный форум – одно из значимых событий в рамках установления 30-летия дипломатических отношений между двумя странами. Участие в нем приняла делегация Самарской области во главе с заместителем председателя Правительства Самарской области Натальей Катиной.

В приветственной телеграмме к участникам Российско-Армянского межрегионального форума обратился Владимир Путин. Президент России отметил, что Российская Федерация и Армения накопили большой опыт сотрудничества по разным направлениям: «В этом году наши страны отмечают 30-летие установления дипломатических отношений и 25-летие подписания Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Важно, что за прошедшее время Россией и Арменией накоплен большой опыт конструктивного сотрудничества на самых разных направлениях, а двусторонние связи выведены на высокий союзнический уровень».

Президент также подчеркнул, что значимой составляющей российско-армянских отношений является межрегиональная кооперация. Субъекты РФ и области Армении взаимодействуют в разных областях, реализуют крупные совместные проекты и инициативы.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров неоднократно подчеркивал значимость установления, поддержания и развития сотрудничества между различными регионами и Самарской областью, отмечая, что кооперация в промышленном секторе, в области образования, культуры, спорта и развитие туризма содействуют укреплению стратегического партнерства.

Республика Армения – традиционный партнер Самарской области. Объем внешнеторгового оборота в 2021 году составил 13,1 млн. долл. США. Самарская область экспортирует продукцию химической промышленности, металлы, оборудование, наземный транспорт, керамические изделия и сельскохозяйственное сырье. Армения в свою очередь поставляет в Самарскую область молочную продукцию, медь, соль, промышленное оборудование, овощи и фрукты.

Сегодня в Самаре работают национально-культурные армянские организации, в 2015 году на территории армянской апостольской церкви Святого Креста (Сурб Хач) открыт памятник, посвященный жертвам геноцида армянского народа в 1915-1923 годах и жертвам землетрясения, произошедшего в Спитаке 7 декабря 1988 года. Самара, в те годы Куйбышев, стала одним из городов, принявших потерпевших – более 100 семей получили жилье в Самаре, где проживают по настоящее время.

В апреле 2019 года делегация г. Самары во главе с Еленой Лапушкиной посетила Лорийскую область, где 27 апреля состоялось подписание соглашения о сотрудничестве в торгово-экономической, социально-культурной и гуманитарной сферах между Самарой и армянским городом Спитак.

За время сотрудничества между Самарской и Лорийской областями прошёл целый ряд переговоров о кооперации в сферах экономики и сельского хозяйства, туризма и информационных технологий. В состав делегации IX Российско-Армянского межрегионального форума вошли представители профильных министерств и ведомств области: министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян, министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян, министр туризма Самарской области Артур Абдрашитов, президент ТПП региона Валерий Фомичев и руководитель управления международного сотрудничества департамента внешних связей Ольга Зелёнкина. В рамках форума делегация нашего региона детально обсудила перспективы сотрудничества в сферах здравоохранения и образования, а также возможности для организаций Самарской области, заинтересованных в сотрудничестве с Республикой Армения. Так, на «Дне бизнеса Самарской области в Торгово-промышленной палате Республики Армения» самарская делегация представила передовые инструменты реализации международного и межрегионального сотрудничества, не имеющие аналогов в других регионах.

«Потенциал торгово-экономического взаимодействия Самарской области и Армении очень велик. Необходимо выходить на продукцию более высокого передела во взаимной торговле. Имеющийся у нас положительный опыт реализации такой стратегии в международном сотрудничестве говорит сам за себя», – отметила Наталья Катина.

Опыт реализации взаимных торгово-распределительных центров Самарской области и Республики Узбекистан показывает, что при успешной синхронной реализации проектов создания Российского Торгового Дома в Армении и Торгового Дома в Самаре будет создан широкий канал взаимной торговли. Участники внешнеторговой деятельности с одной и с другой стороны получают облегчённый доступ к инструментам проведения внешнеэкономических операций, что, безусловно, укрепит Российско-Армянские экономические отношения. Самарская область заинтересована в масштабировании данных проектов совместно с Арменией для построения кооперационных связей и взаимовыгодных торговых отношений.

В рамках форума также прошла рабочая встреча с делегацией Комитета по туризму Министерства Экономики Республики Армении. Министр туризма Артур Абдрашитов обсудил возможности организации взаимных информационных туров для представителей туристической отрасли обеих сторон, особенности приема туристов из Лорийской области Республики Армения и Самарской области, а также развития перспективных туристических продуктов, привлекательных для туристов.

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