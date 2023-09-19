Самара возглавила рейтинг городов-миллионников по туристической привлекательности

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Эксперты оценивали мегаполисы по нескольким показателям, которые важны для привлечения путешественников. Данные 2022-го сравнивали с итогами 2019 года, когда чемпионат мира по футболу уже отгремел, а пандемия коронавируса еще не закрыла всех по домам.

Так, количество мест в гостиницах максимально выросло в Самаре (+50,5 %), Омске (+49,3 %) и Челябинске (+49,23 %). Большинство мегаполисов нарастили оборот сферы общественного питания. Беспрецедентный рост выделяемых на туризм средств отмечен в Уфе (+209 %), Самаре (+154 %) и Перми (+137,3 %). В топе центр 63-го региона и по приросту турпотока – за три года он увеличился более чем на 30 %. Интересно, что за это же время Москва и Санкт-Петербург потеряли 28,4 % и 8,7 % гостей соответственно.

В итоге лучшим городом-миллионником России по развитию туристической сферы признана Самара. В топ-5 также вошли Санкт-Петербург, Омск, Екатеринбург и Казань.