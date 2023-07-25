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Самара вошла в топ-5 городов по проценту летних локаций в общепите

25 июля 2023 09:59
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Самара вошла в топ-5 городов по проценту летних локаций в общепите

2ГИС собрал информацию о том, какие рестораны и кафе в этом сезоне готовы потчевать гостей на свежем воздухе — на летних террасах или за столиками на улице. Сейчас таких заведений на 37% больше, чем в июле допандемийного 2019 года. 2ГИС сравнил города-миллионники и выяснил, в каких доля общепита с летними опциями наиболее заметная, а сервис геоаналитики 2ГИС Про показал на картах, где чаще всего ищут «летники».

Команда геосервиса уточнила наличие террас (они, как правило, имеют навес и ограждение) и просто столиков на улице у заведений общепита более чем в 70 городах страны. В 16 крупнейших городах с населением более 1 млн человек сейчас работают 54 тыс. заведений в распространенных форматах — это рестораны, кафе, кофейни, кондитерские, бары и фастфуд. Почти у 8 тыс. — около 15% — есть летние места: террасы под навесом или столики на улице. В июле допандемийного 2019 года «летники» были у 5,7 тыс. заведений общепита в миллионниках — то есть сейчас их стало больше на 37%. Найти их в 2ГИС можно по запросам «летняя терраса» и «столики на улице».

По данным 2ГИС, самая высокая доля «летников» — в общепите Нижнего Новгорода — более 19%. Практически у каждого пятого заведения в Нижнем есть терраса или столики на улице — город может претендовать на звание столицы летнего общепита 2023 года. В тройку лидеров по проценту летних локаций в общепите вошли также Краснодар и Казань — при этом в обоих городах абсолютное количество «летников» больше, чем в Нижнем Новгороде, но их процент на фоне остального общепита оказался чуть меньше.

 

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