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Самара вошла в ТОП-3 самых доступных для туристов направлений февраля

20 января 2023 13:38
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Самара вошла в ТОП-3 самых доступных для туристов направлений февраля

Сервисы бронирования МТС Travel и Bronevik.com проанализировали изменение цен на отели в России после окончания новогодних каникул. Самарские отели вошли в число наиболее доступных вариантов для путешествий в последние зимние месяцы. Средняя цена размещения в Самаре сейчас составляет 3 400 рублей.

С 9 января и до конца месяца стоимость проживания в российских отелях в среднем на 16% ниже, чем в период новогодних каникул, и составляет 4 300 рублей за сутки. Но в феврале средние цены на номера снова подрастут – повышение уже сейчас составляет 11% к январю, что можно объяснить длинными февральскими выходными и спросом на поездки по России.

Самара вошла в тройку городов, где во второй половине января и феврале проживание обходится дешевле всего. В конце января средняя цена за номер составляет 3 400 рублей в сутки, на 20% ниже, чем в среднем по России. На февраль средняя стоимость бронирования в Самаре сейчас – 2 700 рублей в сутки, но ближе к датам заезда цены традиционно могут подрасти. Также в список городов для недорогих путешествий в феврале вместе с Самарой вошли Уфа и Краснодар.

Что касается других направлений, сильнее всего в денежном выражении в январе упала стоимость отелей на курортах Краснодарского края (Сочи, Эстосадок и Адлер), а также в Ярославле и Казани - экономия здесь в среднем составит от двух до четырех тысяч рублей в сутки. В процентном соотношении сильнее всего в январе снизились цены на проживание в Ярославле (-40% к новогоднему сезону), Сочи (-36%), Адлере (-33%) и популярных у самарцев для коротких путешествий Казани (-32%) и Нижнем Новгороде (-30%).

Тенденция снижения цены на отели после окончания каникул характерна не для всех регионов страны. В некоторых городах, например, Екатеринбурге, Тюмени и Волгограде, проживание в гостиницах и отелях было дешевле в праздничные дни на 7-28%. Такая динамика характерна для городов, в значительной степени ориентированных на бизнес-поездки.

Как показала аналитика, изменение средней стоимости проживания не зависит от класса отеля или гостиницы. Существенная разница выражается только в денежном эквиваленте: экономия при заселении в пятизвездочный отель после праздников составляет примерно 2 800 рублей в сутки. В то же время разница в средней цене за ночь во время и после праздников в отелях с рейтингом «две звезды» составляет всего 500 рублей.

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