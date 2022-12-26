Самара вошла в список городов, откуда чаще всего приезжают в Москву на Новый год

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Аналитики сервиса путешествий Туту выяснили, откуда запланировано больше всего поездок в Москву и Санкт-Петербург на новогодние праздники. Были изучены данные о билетах, оформленных на самолёты и поезда с датами поездки с 29 декабря по 5 января.

Средний чек за перелёт в Москву находится на уровне 7 895 рублей в одну сторону. За ж/д билет в столицу платят в среднем 2 920 рублей в одну сторону.

За авиабилет в Санкт-Петербург платят в среднем 7 638 рублей в одну сторону. Средний чек за билет на поезд в Санкт-Петербург находится на уровне 3 265 рублей в одну сторону.

Больше всего авиабилетов в столицу на новогодние праздники оформлено из Сочи. Доля этого направления за год выросла с 5% до 8,5%. За билет платят в среднем 4 809 рублей в одну сторону. Далее следуют Санкт-Петербург (5 076 рублей в одну сторону), Минеральные Воды (5 672 рубля), Екатеринбург (8 096 рублей) и Калининград (6 105 рублей).

Также в топ-10 городов, с вылетом из которых приобретено больше всего авиабилетов в Москву, вошли Махачкала, Самара, Челябинск, Уфа и Мурманск. Суммарно на города из топ-10 приходится 48,5% спроса.