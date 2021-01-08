Самара - в семерке популярных горнолыжных курортов в феврале

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Сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru выявил, какие горнолыжные курорты выбирает больше всего туристов для активного отдыха в феврале 2021 года.

Шерегеш в Кемеровской области, Красная Поляна в Краснодарском крае, Банное и Абзаково в Башкирии, Самара в Самарской области, Байкальск в Иркутской области и Барнаул в Алтайском крае составили семерку популярных горнолыжных курортов в феврале 2021 года.

По статистике Tvil.ru, туристы бронируют в феврале активный отдых в горах на период от 1,8 до 4,6 ночи и тратят на бронирование жилья от 2,2 до 20,1 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть в горах в феврале в Самаре и Барнауле, дороже – в Красной Поляне.



Список составлен на основании данных оплаченных заявок (бронирований) туристами жилья для отдыха с 1 по 28 февраля 2021 года.



Семь популярных горнолыжных курортов в феврале 2021 году:

Шерегеш – 10 367 рублей / 3,76 ночи*

Красная Поляна – 20 667 рублей / 4,57 ночи

Банное – 14 812 рублей / 2,5 ночи

Самара – 2 220 рублей / 1,75 ночи

Байкальск – 4 643 рубля / 3,5 ночи

Барнаул – 2 167 рублей / 3 ночи

Абзаково – 18 000 рублей / 2 ночи