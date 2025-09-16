Самара - в десятке популярных направлений для трехдневного отдыха в сентябре

66

Лето отступает неохотно - но в сентябре осень уже начинает властно вступать в свои права. Вечера становятся все холоднее, на листьях появляется первая позолота. И в туристической сфере видны изменения. Курортные путешествия все еще популярны, но становятся также востребованы так называемые "поездки выходного дня" - трехдневные путешествия по интересным экскурсионным маршрутам. Куда же можно отправиться на три дня в сентябре?



Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ определил самые популярные направления для трехдневных путешествий в сентябре 2025 года. На первом месте, как и полагается столица - Москва. На втором Нижний Новгород, а на третьем - Майкоп. Итак, во сколько обойдутся трехдневные путешествия в сентябре российским туристам?



Десять самых популярных направлений для трехдневных путешествий в сентябре:



Москва, Московская область ― 5015 р.* Нижний Новгород, Нижегородская область ― 4401 р. Майкоп, Адыгея ― 5941 р. Великий Новгород, Новгородская область ― 4473 р. Псков, Псковская область ― 3607 р. Каменномостский, Адыгея ― 6211 р. Самара, Самарская область ― 3700 р. Абрау-Дюрсо, Краснодарский край ― 8504 р. Владимир, Владимирская область ― 3805 р. Смоленск, Смоленская область ― 3177 р.

*Средняя стоимость ночи при трехдневном размещении