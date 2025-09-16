Я нашел ошибку
Главные новости:
Глава Минпросвещения допустил повышение зарплаты учителей
Глава Минпросвещения допустил повышение зарплаты учителей
Трое погибших в Сызранском районе: большегруз Volvo наехал на стоящий LADA Largus
Трое погибших в Сызранском районе: большегруз Volvo наехал на стоящий LADA Largus
Германия нарастила экспорт пива в Россию до максимальных 1,7 миллиона евро
Германия нарастила экспорт пива в Россию до максимальных 1,7 миллиона евро
Исторический парк «Россия – моя история» открывает экспозицию «Свидетели Великой Победы»
Исторический парк «Россия – моя история» открывает экспозицию «Свидетели Великой Победы»
Половина рекрутеров готовы не учитывать пол и возраст кандидата при найме
Половина рекрутеров готовы не учитывать пол и возраст кандидата при найме
Самара - в десятке популярных направлений для трехдневного отдыха в сентябре
Самара - в десятке популярных направлений для трехдневного отдыха в сентябре
За дискриминацию женщин штрафовать не будут
За дискриминацию женщин штрафовать не будут
Соцфонд намерен разделить индексацию пенсий на два этапа с 2026 года
Соцфонд намерен разделить индексацию пенсий на два этапа с 2026 года
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 83.07
-1.31
EUR 97.45
-1.88
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка Ирины Ланг
Память основателя Самары князя Григория Засекина почтили в День города
Отмечание Дня города в Самаре завершат фейерверком
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самара - в десятке популярных направлений для трехдневного отдыха в сентябре

16 сентября 2025 09:34
66
Самара - в десятке популярных направлений для трехдневного отдыха в сентябре

Лето отступает неохотно - но в сентябре осень уже начинает властно вступать в свои права.  Вечера становятся все холоднее, на листьях появляется первая позолота.  И в туристической сфере видны изменения. Курортные путешествия все еще популярны, но становятся также востребованы так называемые "поездки выходного дня" - трехдневные путешествия по интересным экскурсионным маршрутам. Куда же можно отправиться на три дня в сентябре?

 Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ  определил самые популярные направления  для трехдневных путешествий  в сентябре 2025 года. На первом месте, как и полагается столица - Москва. На втором Нижний Новгород, а на третьем - Майкоп. Итак, во сколько обойдутся  трехдневные путешествия в сентябре российским туристам?

 Десять самых популярных направлений для трехдневных путешествий в сентябре:
 

  1. Москва, Московская область ―  5015 р.*
  2. Нижний Новгород, Нижегородская область ― 4401 р.
  3. Майкоп, Адыгея ― 5941 р.
  4. Великий Новгород, Новгородская область ― 4473 р.
  5. Псков, Псковская область ― 3607 р.
  6. Каменномостский, Адыгея ― 6211 р.
  7. Самара, Самарская область ― 3700 р.
  8. Абрау-Дюрсо, Краснодарский край ― 8504  р.
  9. Владимир, Владимирская область ― 3805 р.
  10. Смоленск, Смоленская область ― 3177 р.

*Средняя стоимость ночи при трехдневном размещении

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Опубликованы предварительные данные о явке на выборах в Самарской области
15 сентября 2025  11:07
Опубликованы предварительные данные о явке на выборах в Самарской области
426
В Тольятти из горящей многоэтажки эвакуировали 35 человек
15 сентября 2025  10:59
В Тольятти из горящей многоэтажки эвакуировали 35 человек
362
Отмечание Дня города в Самаре завершат фейерверком
14 сентября 2025  12:10
Отмечание Дня города в Самаре завершат фейерверком
672
В Самаре прошел третий общегородской арт-фестиваль «Живописный город. Традиции и современность»: ФОТО
14 сентября 2025  11:21
В Самаре прошел третий общегородской арт-фестиваль «Живописный город. Традиции и современность»: ФОТО
613
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем города
14 сентября 2025  10:33
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем города
553
Весь список