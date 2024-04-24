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Самара - в десятке популярных направлений для отдыха на водах в апреле

24 апреля 2024 09:17
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Самара - в десятке популярных направлений для отдыха на водах в апреле

24 апреля празднуют День рождения газированной воды. В этот день в 1833 году англичанин Джозеф Пристли получил в США патент на газированную воду.  Емкость с водой он пристроил над чан с бродящим пивом и когда вода зарядилась пузырьками, пригубил ее и понял: вкус резкий, но приятный.  Однако, если по честному, то патент надо было получать не Пристли, но самой Природе, которая гораздо раньше смогла производить приятную и полезную минеральную и газированную воду. Пить эту воду стало модным еще в 18 столетии - и до сих пор эта мода не проходит.  Каждый год люди ездят на минеральные курорты, чтобы с назначения врача употреблять эту воду, не отходя от бювета.

  Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ определил самые популярные направления  для отдыха на водах в апреле 2024 года.  Конечно же, лидируют курорты Кавминвод - на первом месте Кисловодск, на втором Пятигорск, а на третьем - Ессентуки.

 Десять самых популярных направлений для отдыха на водах в апреле:

1. Кисловодск, Ставропольский край ― 3333 р. / 6 ночей*
2. Пятигорск, Ставропольский край ― 3040 р. / 6 ночей
3. Ессентуки, Ставропольский край ― 3129 р. / 7 ночей
4. Волгоград, Волгоградская область ― 3308 р. /2 ночи
5. Железноводск, Ставропольский край ― 2764 р. / 5 ночей
6. Архыз, Карачаево-Черкесия ― 4934 р. / 3 ночи
7. Самара, Самарская область ― 3210 р. /4 ночи
8. Петрозаводск, Карелия ― 3592 р. / 4 ночи
9. Нальчик, Кабардино-Балкария ― 4934 р. / 3 ночи
10. Горячий Ключ, Краснодарский край ― 3847 р. / 2 ночи
 
*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки

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