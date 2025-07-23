Самара - в десятке популярных направлений для отдыха на реках и озерах в июле

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В июле большинство путешественников стремится на морские побережья. Но ведь есть в России пляжи, где не так скученно, однако вода чистая, проточная, а климат достаточно щадящий, не то что в жару на морском побережье, где "яблоку негде упасть". Они находятся на реках и озерах - и с каждым годом все больше людей стремятся проводить отпуск именно на пресноводных водоемах, чтобы было тихо, спокойно... и красиво. Куда же они едут?



Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ определил самые популярные направления для отдыха на реках и озерах в июле 2025 года. Москва и Санкт-Петербург исключены из рейтинга: эти города спокойными не назовешь. И на первое место выходит Казань, на второе Краснодар, а на третье - Волгоград.



Десять самых популярных направлений для отдыха на реках и озерах в июле:



Казань, Татарстан ― 5572 р. / 4 ночи* Краснодар, Краснодарский край ― 3780 р. / 2 ночи Волгоград, Волгоградская область ― 4524 р. / 3 ночи Ростов-на-Дону, Ростовская область ― 4020 р. / 2 ночи Нижний Новгород, Нижегородская область ― 5929 р. /3 ночи Иркутск, Иркутская область ― 3471 р. / 3 ночи Сортавала, Карелия ― 7181 р. / 3 ночи Петрозаводск, Карелия ― 5759 р. / 4 ночи Ярославль, Ярославская область ― 4394 р. / 3 ночи Самара, Самарская область ― 4675 р. / 4 ночи

*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки