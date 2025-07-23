Самара - в десятке популярных направлений для отдыха на реках и озерах в июле

В июле большинство путешественников стремится на морские побережья. Но ведь есть в России пляжи, где не так скученно, однако вода чистая, проточная, а климат достаточно щадящий, не то что в жару на морском побережье, где "яблоку негде упасть". Они находятся на реках и озерах - и с каждым годом все больше людей стремятся проводить отпуск именно на пресноводных водоемах, чтобы было тихо, спокойно... и красиво. Куда же они едут?
Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ определил самые популярные направления для отдыха на реках и озерах в июле 2025 года. Москва и Санкт-Петербург исключены из рейтинга: эти города спокойными не назовешь. И на первое место выходит Казань, на второе Краснодар, а на третье - Волгоград.
Десять самых популярных направлений для отдыха на реках и озерах в июле:
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