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Самара - в десятке популярных направлений для отдыха на реках и озерах в июле

23 июля 2025 09:16
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Самара - в десятке популярных направлений для отдыха на реках и озерах в июле

В июле большинство путешественников стремится на морские побережья. Но ведь есть в России пляжи, где не так скученно, однако вода чистая, проточная, а климат достаточно щадящий, не то что в жару на морском побережье, где "яблоку негде упасть".  Они находятся на реках и озерах - и с каждым годом все больше людей стремятся проводить отпуск именно на пресноводных водоемах, чтобы было тихо, спокойно... и красиво. Куда же они едут?

 Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ определил самые популярные направления  для отдыха на реках и озерах в июле 2025 года.  Москва и Санкт-Петербург исключены из рейтинга: эти города спокойными не назовешь.  И на первое место выходит Казань, на второе Краснодар, а на третье - Волгоград.

 Десять самых популярных направлений для отдыха на реках и озерах в июле:
 

  1. Казань, Татарстан ― 5572 р. / 4 ночи*
  2. Краснодар, Краснодарский край ― 3780 р. / 2 ночи
  3. Волгоград, Волгоградская область ― 4524 р. / 3 ночи
  4. Ростов-на-Дону, Ростовская область ― 4020 р. / 2 ночи
  5. Нижний Новгород, Нижегородская область ― 5929 р. /3 ночи
  6. Иркутск, Иркутская область ― 3471 р. / 3 ночи
  7. Сортавала, Карелия ― 7181 р. / 3 ночи
  8. Петрозаводск, Карелия ― 5759 р. / 4 ночи
  9. Ярославль, Ярославская область ― 4394 р. / 3 ночи
  10. Самара, Самарская область ― 4675 р. / 4 ночи

*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки

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