Самара - в десятке популярных направлений для отдыха на реках и озерах в апреле

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3 апреля на Руси праздновался День Водяного. Хозяин водных просторов и рыбьих стай в этот день просыпался вместе с русалками и рыбаки несли им дары, чтобы хорошо ловилась рыба. Сегодня мало кто исполняет эту традицию, однако рыбалку до сих пор любят многие. Да и просто отдыхать у воды, чтобы было тихо, спокойно и Водяной не озоровал. Только вот где найти такое место?



Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ определил самые популярные направления для отдыха на реках и озерах в апреле 2024 года. Москву и Санкт-Петербург в рейтинг не включали - реки там, конечно есть, но вот спокойствие... В таком случае на первом месте оказалась Казань, на втором Нижний Новгород, а на третьем - Волгоград.



Десять самых популярных направлений для отдыха на реках и озерах в апреле:



1. Казань, Татарстан ― 4199 р. / 4 ночи*

2. Нижний Новгород, Нижегородская область ― 4746 р. /3 ночи

3. Волгоград, Волгоградская область ― 3308 р. / 2 ночи

4. Ростов-на-Дону, Ростовская область ― 2717 р. / 3 ночи

5. Ярославль, Ярославская область ― 4243 р. / 2 ночи

6. Новосибирск, Новосибирская область ― 2592 р. / 5 ночей

7. Самара, Самарская область ― 3210 р. / 4 ночи

8. Тверь, Тверская область ― 3735 р. / 3 ночи

9. Великий Новгород, Новгородская область ― 4200 р. / 2 ночи

10. Иркутск, Иркутская область ― 2454 р. / 2 ночи



*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки