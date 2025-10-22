Я нашел ошибку
Самарский театр драмы выступил на фестивале в Москве
Самарский театр драмы выступил на фестивале в Москве
Верховный суд подтвердил законность штрафов с двух камер подряд
Верховный суд подтвердил законность штрафов с двух камер подряд
АвтоВАЗ объявил об отзыве более 8 тыс. автомобилей Lada XRAY
АвтоВАЗ объявил об отзыве более 8 тыс. автомобилей Lada XRAY
Самарские и тольяттинские ниндзя борются за 5 млн рублей в шоу СТС
Самарские и тольяттинские ниндзя борются за 5 млн рублей в шоу СТС
около 200 человек собрались на пляже KIN.UP в Самаре, чтобы выпустить в Волгу более 20 000 мальков толстолобика и сазана
Около 200 человек собрались на пляже KIN.UP в Самаре, чтобы выпустить в Волгу более 20 000 мальков толстолобика и сазана
Сызранец сорвал с шеи 69- летней местной жительницы золотую цепочку с крестиком и скрылся
Сызранец сорвал с шеи 69- летней местной жительницы золотую цепочку с крестиком и скрылся
Конкурс «Туристическая привлекательность исторического поселения городского округа Самара – 2025» открыл прием заявок
Конкурс «Туристическая привлекательность исторического поселения городского округа Самара – 2025» открыл прием заявок
Минцифры Самарской области запустило чат-бот "Карта жителя Самарской области"
Минцифры Самарской области запустило чат-бот "Карта жителя Самарской области"
Самарский зоопарк приглашает на Осенний бал-маскарад
В самарском ДК железнодорожников прошло торжественное мероприятие, посвященное принятию клятвы кадетами   
Ко Дню Отца в  Самаре состоялась общественная акция по высадке саженцев ели 
Самара - в десятке городов-миллионников, популярных для новогоднего отдыха

22 октября 2025 09:40
166
Самара - в десятке городов-миллионников, популярных для новогоднего отдыха

Через некоторое время в торговых центрах и на городских улицах засветится новогодняя иллюминация и витрины украсят праздничной символикой.  Но некоторые люди еще задолго до октября начинают готовиться к зимним каникулам - покупать билеты, бронировать отели. Куда же поехать в Новый год?  Кого-то манят маленькие курортные поселки и городки, а кого-то - "огни большого города", мегаполисы, города-миллионники.

Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ проанализировав данные заявок, определил самые популярные направления для аренды в городах миллионниках в новогодние праздники 2025/26 года.  На первом месте по количеству туристических заявок оказался  Санкт-Петербург, на втором, месте Москва, а на третьем - Казань.  Во сколько же обойдутся новогодние путешествия в города-миллионеры?

 Десять популярных направлений для новогоднего отдыха в городах-миллионниках:
 

  1. Санкт-Петербург,  Ленинградская область ― 4980 р. / 5 ночей*
  2. Москва, Московская область ― 6045 р. / 4 ночи
  3. Казань, Татарстан ― 6004 р. / 4 ночи
  4. Краснодар, Краснодарский край ― 4515 р. /3 ночи
  5. Нижний Новгород, Нижегородская область ― 6716 р. / 4 ночи
  6. Екатеринбург, Свердловская область ― 5330 р. / 4 ночи
  7. Самара, Самарская область ― 3782 р. / 3 ночи
  8. Воронеж, Воронежская область ― 4663 р. / 2 ночи
  9. Ростов-на-Дону, Ростовская область ― 3911  р. / 3 ночи
  10. Волгоград, Волгоградская область ― 3189 р. / 3 ночи

*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки

