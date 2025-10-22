Самара - в десятке городов-миллионников, популярных для новогоднего отдыха

166

Через некоторое время в торговых центрах и на городских улицах засветится новогодняя иллюминация и витрины украсят праздничной символикой. Но некоторые люди еще задолго до октября начинают готовиться к зимним каникулам - покупать билеты, бронировать отели. Куда же поехать в Новый год? Кого-то манят маленькие курортные поселки и городки, а кого-то - "огни большого города", мегаполисы, города-миллионники.



Российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ проанализировав данные заявок, определил самые популярные направления для аренды в городах миллионниках в новогодние праздники 2025/26 года. На первом месте по количеству туристических заявок оказался Санкт-Петербург, на втором, месте Москва, а на третьем - Казань. Во сколько же обойдутся новогодние путешествия в города-миллионеры?



Десять популярных направлений для новогоднего отдыха в городах-миллионниках:



Санкт-Петербург, Ленинградская область ― 4980 р. / 5 ночей* Москва, Московская область ― 6045 р. / 4 ночи Казань, Татарстан ― 6004 р. / 4 ночи Краснодар, Краснодарский край ― 4515 р. /3 ночи Нижний Новгород, Нижегородская область ― 6716 р. / 4 ночи Екатеринбург, Свердловская область ― 5330 р. / 4 ночи Самара, Самарская область ― 3782 р. / 3 ночи Воронеж, Воронежская область ― 4663 р. / 2 ночи Ростов-на-Дону, Ростовская область ― 3911 р. / 3 ночи Волгоград, Волгоградская область ― 3189 р. / 3 ночи

*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки