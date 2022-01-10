Самара стала одним из самых популярных направлений у семей с детьми в Новый год

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Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру выяснил, куда на новогодние праздники отправились путешественники с детьми и подростками. Анализировались билеты, оформленные для вылета или путешествия на поезде с 25 декабря 2021 года по 9 января 2022 года. В результате был составлен рейтинг из топ-20 авианаправлений и топ-20 ж/д направлений, где самая высокая доля детей и подростков (до 17 лет включительно.)

Топ-20 популярных авианаправлений на новогодние праздники у путешественников с детьми

Самые популярные авианаправления у путешественников с детьми и подростками новогодние праздники — это Москва и Санкт-Петербург, на которые приходится около 35% «детского пассажиропотока», по данным продаж Туту.ру. Кроме того, в топ-10 авианаправлений у семейных путешественников вошли Сочи, Калининград, Симферополь, Краснодар, Мурманск, Екатеринбург, Минеральные Воды и Новосибирск.

Зарубежных направлений в рейтинге три: Стамбул, Баку и Кишинёв. Они занимают 14, 18 и 19 позицию в рейтинге соответственно.

Также в топ-20 популярных авианаправлений у семейных путешественников с детьми на новогодние праздники вошли Тюмень, Сургут, Анапа, Уфа, Омск, Самара и Челябинск.

Топ-20 популярных ж/д направлений на новогодние праздники у путешественников с детьми

Самые популярные ж/д направления у путешественников с детьми и подростками новогодние праздники — это Москва и Санкт-Петербург, на которые приходится около 35% «детского пассажиропотока», по данным продаж Туту.ру. Кроме того, в топ-10 у семейных путешественников вошли Сочи, Краснодар, Екатеринбург, Казань, Ростов-на-Дону, Тюмень, Нижний Новгород и Новосибирск.

Зарубежное направление в рейтинге одно — это Минск. Он занимает 12 место по популярности у путешественников с детьми.

Также в рейтинг популярных ж/д направлений у семейных путешественников с детьми вошли Саратов, Воронеж, Пермь, Волгоград, Самара, Петрозаводск, Сургут, Белгород и Ярославль.