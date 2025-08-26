180

В рамках III Международного экономического бизнес-форума «Ростки», который состоялся в столице Республики Татарстан, Самара и Казань заключили соглашение о сотрудничестве в сфере туризма.

Документ подписал руководитель департамента экономического развития, инвестиций и торговли администрации города Самара Владислав Зотов и директор МКУ «Комитет по развитию туризма города Казани» Дарья Санникова.

Документ предусматривает разработку совместных туристических маршрутов, объединяющих культурное наследие двух регионов, обмен лучшими практиками в сфере гостеприимства через организацию совместных мероприятий и конференций, участие в ключевых отраслевых форумах и выставках для продвижения общего туристического продукта, регулярный баннерный обмен на туристических порталах, позволяющий жителям и гостям обоих городов открывать для себя Самару и Казань.