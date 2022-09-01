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Самара готовится принимать гостей осенью

1 сентября 2022 14:00
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Самара готовится принимать гостей осенью

Очередная программа туристического кешбэка запускает новую осеннюю волну путешествий в стране.

Туристы смогут вернуть до 20 % от стоимости поездки по России. Бронирование туров доступно с 25 августа по 10 сентября. Однако, учитывая огромную популярность программы, стоит поторопиться, ее могут завершить и раньше. Кроме того, обратите внимание на ряд изменений в получении кешбэка. 
Что касается суммы возврата, здесь появились нюансы. Россияне по-прежнему могут вернуть 20 % от стоимости поездки по России. При этом максимальная сумма кешбэка за одну поездку - 20 000 рублей. Однако путешественники, которые отправятся на Дальний восток, смогут вернуть вдвое больше: при оплате напрямую на сайте отеля или санатория, расположенного там, максимум составит 40 000 рублей.
Способ оплаты тура по-прежнему – карта «Мир». Кешбэк также поступит на нее в течение пяти рабочих дней. Если у вас нет карты «Мир», ее можно оформить в одном из банков-участников и зарегистрировать на официальном сайте программы лояльности платежной системы «Мир».


Неизменным остался и интерес к Самарской области у российских туристов. Статистика показывает, что число визитов в регион постоянно растет.


«Осенью и зимой Самарская область по-особенному привлекательна. Жигулевские горы, пестрящие разнообразием красок и переходящие в зиму, первый снег горнолыжных трасс и заезды на собачьих упряжках. Тех, кто хочет согреться, ждет Центр здоровья и отдыха «Волжские термы». Путешествие осенью и зимой станут более доступными для каждого путешественника благодаря новому этапу программы туристического кешбэка. Объекты размещения и туроператоры Самарской области предлагают самые разные программы на этот период», – рассказал министр туризма Артур Абдрашитов.


Планируя осеннее путешествие с денежным возвратом, учтите, что длительность поездки теперь должна составлять от четырех дней и трех ночей, то есть за туры выходного дня кешбэк начислен не будет. Для туристической отрасли Самарской области это изменение не несет негативных последствий, в нашу область туристы едут, как правило, минимум на 3-5 дней.
Стоит отметить, что путешествовать по программе кешбэка можно в любой регион страны, включая самые популярные направления. При этом неважно, купите ли вы готовый тур или ваше путешествие будет самостоятельным – кешбэк начислят в любом случае, если соблюдены все требования. 
Если вы рассчитываете получить возврат денег, планируйте ваше путешествия на следующие даты: с 1 октября по 25 декабря 2022года туры с размещением в отелях, гостиницах и санаториях; с 1 сентября по 25 декабря круизы и поездки с размещением в туристических железнодорожных поездах. Помните, что за поездки, оплаченные вне периода действия акции, кешбэк не начисляется.

 

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