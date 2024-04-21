С 28 апреля жители и гости Самарской области смогут посетить гору Стрельную

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В Жигулевском заповеднике сообщили об открытии летнего сезона.

Гора Стрельная - одна из ярких достопримечательностей губернии, ежегодно ее посещают тысячи туристов. Это обусловлено близким расположением федеральной трассы, а также невероятными видами, которые открываются посетителям с обзорной площадки.

Для удобства гостей на маршруте проводится экскурсионное обслуживание (0+), а записаться для посещения можно онлайн как индивидуально, так и в составе группы.

С приходом тепла каждые выходные можно отправиться в мини-путешествие по области, пишет Сова.