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Рынок глэмпинга в Самарской области за год вырос почти в 3 раза

5 ноября 2024 11:50
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рынок глэмпинга в Самарской области за год вырос почти в 3 раза

В октябре 2024 года средняя стоимость глэмпинга на сутки в регионе составила 6800 рублей.

Число доступных для проживания глэмпингов* в России значительно выросло — в октябре их количество увеличилось в 2,5 раза в сравнении с октябрем прошлого года. Наибольшую динамику демонстрируют Марий Эл (рост в 6,5 раза), Саратовская область (в 5,5 раза), Карачаево-Черкесия (в 4,8 раза) и Воронежская область (в 4,5 раза). Подробнее — в таблице 1.

Больше всего предложений о размещении в глэмпинге относится к Московскому региону (26% от всех по России), Свердловской области (7%) и Татарстану (6%). В первую пятерку также входят Ленинградская область (5%) и Краснодарский край (4%). Те же регионы пользуются и наибольшим спросом у россиян. Например, на Московскую область приходится более трети от всех бронирований в российских глэмпингах (34%), на Татарстан и Свердловскую область — по 7%, на Ленинградскую область и Краснодарский край — по 5%. 

Стоимость суток в глэмпинге в среднем по России не изменилась за год и составила 7000 рублей. При этом в шести регионах цена на размещение в таких объектах за год снизилась. В Саратовской области — на 28%, в Челябинской — на 23%, в Ивановской и Ярославской — на 14%, в Башкортостане — на 10%, в Тверской области — на 7%. Эксперты Авито Путешествий связывают это со значительным расширением предложения и появлением более доступных объектов в этих субъектах страны.

По данным за октябрь, дешевле всего остановиться в глэмпинге выйдет в Челябинской (5000 рублей в сутки) и Саратовской областях (5750 рублей), а также в Удмуртии (5900 рублей). Самые высокие средние цены за сутки были зафиксированы в Новосибирской, Калужской и Нижегородской областях, в Красноярском и Краснодарском краях, а также в Татарстане. В каждом из перечисленных регионов стоимость суток в глэмпинге составляет в среднем 8000 рублей. 

«Во всех регионах исследования россияне останавливались в глэмпинге в среднем на сутки или двое. Такое размещение большинство путешественников воспринимают как короткое, необычное приключение на уикенд и более удобную альтернативу палатке или автодому в кемпинге. В силу погодных условий в последних останавливаться может быть уже не очень комфортно. Поэтому длительность проживания в глэмпинге короче, чем в случае с посуточной арендой квартиры или загородного объекта: дома, коттеджа или дачи», — прокомментировал Артем Кромочкин, руководитель направления Авито Путешествия. 

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