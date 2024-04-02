«Рускеальский экспресс», «Ладожскую Нерпочку» и десятки других туристических составов можно увидеть на одной площадке в Тольятти

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С 18 по 21 апреля железнодорожный вокзал Тольятти (Куйбышевская железная дорога) ждет всех желающих на выставке самых интересных туристических вагонов России, которая состоится в рамках крупнейшей железнодорожной конференции «PRO//Движение. Туризм».

В течение четырех дней посетители железнодорожного вокзала и станции Тольятти смогут увидеть тематические вагоны и составы – «Грушинский экспресс», «Оренбуржье», «Открой свой Тольятти», «Культ Самара», «Жигули в авангарде», «Вагон Федота Сычкова», «Рускеальский экспресс», «Ладожская Нерпочка» и «Поезд Деда Мороза».

Также на станции будет представлена современная пассажирская техника, включая отечественный электропоезд «Финист», а в рамках развития туристического направления ретро-маршрутов будет презентован действующий паровоз серии «П-36».

Временная экспозиция музея под открытым небом детально продумана и интересна как для взрослых, так и для детей.

Кроме того, посетители выставки увидят современные и ретро-модели легендарного автозавода «АВТОВАЗ».

Также в эти дни на вокзале Тольятти будет проходить конкурс граффити и уличного искусства, будут работать творческие мастерские и спортивные активности, фотозоны и торговые ряды. Все желающие смогут принять участие в розыгрыше железнодорожных туров и других подарков, который состоится у стенда АО «Федеральная пассажирская компания».

Вход на выставку свободный.

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