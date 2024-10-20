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Россияне стали в 2,5 раза чаще покупать турпутевки в Китай

20 октября 2024 11:46
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Россияне стали в 2,5 раза чаще покупать турпутевки в Китай

За 2024 год увеличилось количество путешественников из РФ, которые предпочитают провести свой отпуск в Китае. Россияне стали в 2,5 раза чаще покупать турпутевки в КНР. Об этом «Известиям» 20 октября сообщили в сервисе поиска и продажи туров «Турвизор».

Согласно анализу, на данный момент Китай занимает шестую позицию по количеству проданных туров за год, обогнав такие традиционно востребованные у россиян направления, как Вьетнам, Мальдивы, Шри-Ланка и Куба. Впереди же остались Турция, Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Египет и Абхазия.

Отмечается, что средняя стоимость семидневного тура в Китай составляет 161 тыс. рублей за двоих. По словам экспертов, в этой стране формат полного пансиона или all inclusive в отелях не распространен, поэтому в большинстве случаев предлагается проживание с завтраком и ужином или только с первым.

Подавляющее большинство туров продается на Хайнань — тропический остров на юге страны, известный своими пляжами, уточняет сервис. Для поездки туда россиянам не требуется виза, в отличие от индивидуального посещения материковой части Китая. Также небольшим спросом пользуются туры в Пекин и Шанхай.

Как указано, количество проданных туров в Китай отличается по городам и зависит как от расположения, так и от наличия прямых рейсов. Хайнань является одним из наиболее востребованных направлений для путешествий из Владивостока и Хабаровска. Также большое количество туров в Китай продается с вылетом из Новосибирска, Екатеринбурга и Москвы. Например, в сентябре-октябре на долю КНР приходилось 6,7% от всех проданных туров с вылетом из столицы — больше, чем по всем внутрироссийским направлениям.

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