Россиянам станет проще путешествовать в Китай на автомобиле

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Поездки в Китай на автомобиле станут удобнее для россиян. На границе с КНР открыли круглогодичное пассажирское сообщение с применением современных технологий таможенного контроля, сообщили в пресс-службе правительства 10 декабря по итогам совещания по развитию инфраструктуры пунктов пропуска, которое провел премьер-министр России Михаил Мишустин. Открытие пункта увеличит туристический поток между странами, объяснила URA.RU ведущий научный сотрудник Центра мировой политики и стратегического анализа института Китая и современной Азии РАН Екатерина Заклязьминская.

«Председатель правительства подчеркнул необходимость реализации комплексных технических решений на основе цифровых технологий с использованием интернета вещей, анализа больших данных и искусственного интеллекта. Отмечена необходимость унификации и синхронизации усилий стран — членов ЕАЭС по обустройству и модернизации таможенной инфраструктуры на внешнем контуре Евразийского экономического союза», — говорится в сообщении на сайте правительства.

На территории России действует 315 пунктов пропуска, 87 из них включены в перечень приоритетных и обеспечивают более половины грузооборота страны, уточнил вице-премьер Виталий Савельев. В этом году будут завершены работы на 85 объектах. Комплексную модернизацию в 2021-2024 годах прошли 14 пунктов.

До 2030 года по поручению президента Владимира Путина время осмотра грузового транспорта сократится до 10 минут в 55 автомобильных пунктах пропуска и пяти пунктах на Дальнем Востоке к концу 2026 года. Этого власти планируют достичь за счет активного внедрения инновационных решений. Одно из них — интеллектуальные системы. Первая из них уже разработана на базе пункта Тагиркент-Казмаляр на границе с Азербайджаном и проходит опытную эксплуатацию.

Упорядочить очереди грузовиков перед границей помогли также электронные очереди — бесплатный сервис, который позволяет перевозчикам экономить время. Систему внедрили в трех пунктах на границах с Казахстаном (Бугристое), Литвой (Чернышевское) и Китаем (Забайкальск).