Я нашел ошибку
Главные новости:
Росгвардейцы задержали разыскиваемого тольяттинца, который попытался совершить кражу
Росгвардейцы задержали разыскиваемого тольяттинца, который попытался совершить кражу
волонтёры «Единой России» отправились на Донбасс
Волонтёры «Единой России» отправились на Донбасс
Почетным гражданином Самарской области стал космонавт Олег Кононенко
Почетным гражданином Самарской области стал космонавт Олег Кононенко
Два крупных возгорания сухой травы тушили в Красноярском районе
Два крупных возгорания сухой травы тушили в Красноярском районе
Россиянам станет проще путешествовать в Китай на автомобиле
Россиянам станет проще путешествовать в Китай на автомобиле
В Жигулевске мужчина украл продукты на 11 тысяч и раздал родственникам
В Жигулевске мужчина украл продукты на 11 тысяч и раздал родственникам
Сегодня в Самаре начал курсировать электробус «Генерал»
Сегодня в Самаре начал курсировать электробус «Генерал»
В Самарской области на пожаре погибли два человека
В Самарской области на пожаре погибли два человека
Наверх
Самара  -5 °C, Тольятти  -4 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 100.03
0.65
EUR 106.2
1.1
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарцев приглашают на лекцию «Скрытые сокровища Рождествено»
В Самаре состоялся первый детский межнациональный праздник «Жемчужинка Самары»
В Самаре пройдет лекция с элементами мастер-класса «Семейное древо»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Россиянам станет проще путешествовать в Китай на автомобиле

11 декабря 2024 10:41
110
Россиянам станет проще путешествовать в Китай на автомобиле

Поездки в Китай на автомобиле станут удобнее для россиян. На границе с КНР открыли круглогодичное пассажирское сообщение с применением современных технологий таможенного контроля, сообщили в пресс-службе правительства 10 декабря по итогам совещания по развитию инфраструктуры пунктов пропуска, которое провел премьер-министр России Михаил Мишустин. Открытие пункта увеличит туристический поток между странами, объяснила URA.RU ведущий научный сотрудник Центра мировой политики и стратегического анализа института Китая и современной Азии РАН Екатерина Заклязьминская.

«Председатель правительства подчеркнул необходимость реализации комплексных технических решений на основе цифровых технологий с использованием интернета вещей, анализа больших данных и искусственного интеллекта. Отмечена необходимость унификации и синхронизации усилий стран — членов ЕАЭС по обустройству и модернизации таможенной инфраструктуры на внешнем контуре Евразийского экономического союза», — говорится в сообщении на сайте правительства.

 На территории России действует 315 пунктов пропуска, 87 из них включены в перечень приоритетных и обеспечивают более половины грузооборота страны, уточнил вице-премьер Виталий Савельев. В этом году будут завершены работы на 85 объектах. Комплексную модернизацию в 2021-2024 годах прошли 14 пунктов.

До 2030 года по поручению президента Владимира Путина время осмотра грузового транспорта сократится до 10 минут в 55 автомобильных пунктах пропуска и пяти пунктах на Дальнем Востоке к концу 2026 года. Этого власти планируют достичь за счет активного внедрения инновационных решений. Одно из них — интеллектуальные системы. Первая из них уже разработана на базе пункта Тагиркент-Казмаляр на границе с Азербайджаном и проходит опытную эксплуатацию.

Упорядочить очереди грузовиков перед границей помогли также электронные очереди — бесплатный сервис, который позволяет перевозчикам экономить время. Систему внедрили в трех пунктах на границах с Казахстаном (Бугристое), Литвой (Чернышевское) и Китаем (Забайкальск).

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Сегодня в Самаре начал курсировать электробус «Генерал»
11 декабря 2024  10:27
Сегодня в Самаре начал курсировать электробус «Генерал»
174
Члены семей участников СВО смогут бесплатно ездить в общественном транспорте Самары
10 декабря 2024  13:35
Члены семей участников СВО смогут бесплатно ездить в общественном транспорте Самары
360
Общественные пространства Самары примут участие во Всероссийском конкурсе «Елки России»
10 декабря 2024  13:10
Общественные пространства Самары примут участие во Всероссийском конкурсе «Елки России»
361
Вячеслав Федорищев вышел с инициативами по поддержке многодетных и учреждении новой региональной награды
10 декабря 2024  12:38
Вячеслав Федорищев вышел с инициативами по поддержке многодетных и учреждении новой региональной награды
447
Самарская область вновь вошла в число лучших регионов страны
10 декабря 2024  11:19
Самарская область вновь вошла в число лучших регионов страны
348
Весь список