Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самарской области проведут ярмарки вакансий для горожан
В Самарской области проведут ярмарки вакансий для горожан
В Самаре пройдет очередное распределение свободных мест в детсадах
В Самаре пройдет очередное распределение свободных мест в детсадах
Житель Самарской области убил знакомого и поджег квартиру
Житель Самарской области убил знакомого и поджег квартиру
Самарский алиментщик лишился автомобиля и отправился на обязательные работы
Самарский алиментщик лишился автомобиля и отправился на обязательные работы
Самарец приговорен к лишению свободы за фиктивную регистрацию иностранцев
Самарец приговорен к лишению свободы за фиктивную регистрацию иностранцев
В Самаре организация задолжала работнику 120 тысяч рублей
В Самаре организация задолжала работнику 120 тысяч рублей
В Софийском соборе Самары состоялся благодарственный молебен в честь иконы "Неопалимая купина"
В Софийском соборе Самары состоялся благодарственный молебен в честь иконы "Неопалимая купина"
Россиянам посоветовали отдохнуть осенью в Жигулевских горах
Россиянам посоветовали отдохнуть осенью в Жигулевских горах
Наверх
Самара  +21 °C, Тольятти  +20 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 91.14
0.21
EUR 101.28
0.48
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Метакубизм и любовь в Самаре: в областной библиотеке пройдёт пролог к фестивалю «Время читать»
Пресс-релиз премьеры спектакля "Антигона" в Самарском театре "Город"
В Самаре пройдет лекция «От космоса до комикса: как «Союзмультфильм» осваивал научную фантастику»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Россиянам посоветовали отдохнуть осенью в Жигулевских горах

17 сентября 2024 13:18
92
Россиянам посоветовали отдохнуть осенью в Жигулевских горах

Часто путешественники едут в горы или летом ради походов, или зимой — кататься на лыжах и сноуборде. Однако осень также подходит для горного отдыха. Эксперты сервиса путешествий Туту выбрали десять регионов России, где можно отдохнуть в горах, остановившись не только в палатках, но и в глэмпингах, отелях и на турбазах. Наш список далеко не полный — смело планируйте осенью поездки и на Урал, и на Дальний Восток, и в другие уголки нашей страны.

Ставропольский край

Ставропольский край — идеальное осеннее направление: там можно не только гулять по горным тропинкам, подниматься на смотровые площадки и любоваться красивыми видами из кабины фуникулёра, но и пить лечебную минеральную воду, отдыхать в санаториях. Если вы в регионе первый раз, отправляйтесь сначала в Пятигорск. В черте города находится гора Машук, её отроги и ещё несколько вершин. Самая высокая точка Пятигорья — пятиглавая гора Бештау.

 

Карачаево-Черкесская Республика

Именно на территории Карачаево-Черкесии, а ещё Кабардино-Балкарии находится Эльбрус. Эта гора, если проводить границу между Европой и Азией по Главному Кавказскому хребту, считается самой высокой в России и Европе. Неудивительно, что в регион приезжает так много желающих покорить неприступную вершину. Если вы из их числа, на всякий случай напомним: к восхождению нужно готовиться и совершать его только вместе с надёжными проводниками. Хочется просто отдохнуть и провести время в окружении красоты — отправляйтесь на горный курорт Архыз.

 

Республика Хакасия

Хакасия набирает популярность у путешественников. Природа там невероятная, и множество пеших маршрутов для прогулок по горам. Например, можно отправиться на гору Уйтаг, которая расположена на границе двух степей: Уйбатской и Сагайской. Там оборудовано два пеших туристических маршрута. Говорят, Уйтаг — место, где живут горные духи, и относиться к ним нужно с уважением: не шуметь и не мусорить.

 

Красноярский край

Не меньше, чем в Хакасии, горных мест силы и в соседнем Красноярском крае. Тех, кто только начинает знакомство с регионом, ждут лестница на Торгашинский хребет, которую называют самой длинной в России, и национальный парк «Столбы». А если хочется в путешествии прикоснуться к чему-то таинственному и мистическому — отправляйтесь к горе Каратаг в Шарыповском районе, которая возвышается над тремя живописными озёрами. Даже сегодня там можно встретить шаманов, которые проводят на вершине обряды. Любителям активного отдыха и горных сплавов понравится в Саянах.

 

Мурманская область

В Мурманской области путешественников ждут Хибины. Это крупнейший горный массив на Кольском полуострове. Считается, что геологический возраст Хибин — 390 млн лет. Склоны там довольно крутые, так что Хибины очень любят альпинисты. Осенью поездку в горы Мурманской области можно совместить с охотой за северным сиянием — сезон уже начинается. Отели бронируйте заранее — регион не теряет популярности  у путешественников. Аналитики Туту отмечают, что выросло число путешественников, которые пользуются услугой «Гарантия заселения» в отели. Они также стали чаще смотреть видеоотзывы об отелях и апартаментах, чтобы не ошибиться с выбором.

 

Республика Алтай

Горный Алтай хорош тем, что отдохнуть здесь можно по-разному: есть всесезонный горный курорт Манжерок с хорошей инфраструктурой, есть глэмпинги в горах, есть возможность совершить восхождение на Белуху, высшую точку и Сибири, и Алтайских гор. Хочется просто днём гулять и кататься верхом, а вечером ночевать в комфортных условиях — можно снять жильё в окрестностях скалы Чёртов Палец.

 

Алтайский край

Ждёт любителей горных вершин и соседний Алтайский край, где есть возможность не только отдохнуть на природе, но и поправить здоровье. На курорте Белокуриха путешественникам предлагают отдохнуть в санаториях, увидеть высокие скалы и побывать в местах силы.

 

Краснодарский край

Краснодарский край — хорошее и простое решение, если хочется отдохнуть с комфортом. На курорте Роза Хутор отличная инфраструктура: можно пойти на смотровую площадку, в парк водопадов, попробовать тюбинг, родельбан, полетать над облаками и отдохнуть в спа-центре.

 

Республика Дагестан

Осенью в Дагестане ещё стоит отличная погода, так что прогулкам по горам ничего не должно мешать. В этом регионе отдых на природе лучше совмещать с экскурсионным: погуляйте по древним аулам и городам, попробуйте местную кухню и вино. Самая высокая гора Дагестана — Базардюзю, которая находится на границе Азербайджана и России.

 

Самарская область

В Самарской области находятся знаменитые Жигулёвские горы — часть Приволжской возвышенности. Конечно, они не слишком высоки, зато весьма живописны, и там много пеших маршрутов и красивых видов. Говорят, что австрийцу Альфреду фон Вакано, основателю Жигулёвского завода, горы в Самаре даже напоминали Альпы.

 

 

 

 

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самаре пройдет очередное распределение свободных мест в детсадах
17 сентября 2024  13:52
В Самаре пройдет очередное распределение свободных мест в детсадах
36
Продолжается прием заявок на участие в маркет-фестивале «Территория моды. Сделано в Самарской области»
17 сентября 2024  13:09
Продолжается прием заявок на участие в маркет-фестивале «Территория моды. Сделано в Самарской области»
111
в Самарской губернской думе утвердили вице-губернаторов
17 сентября 2024  13:00
В Самарской губернской думе утвердили вице-губернаторов
108
Задел на будущее: состоялась публичная защита концепции Всероссийского форума iВолга 2025 года
17 сентября 2024  11:40
Задел на будущее: состоялась публичная защита концепции Всероссийского форума iВолга 2025 года
149
Эксперты российских вузов выработали предложения для руководства Самарской области и Минобрнауки России
17 сентября 2024  11:25
Эксперты российских вузов выработали предложения для руководства Самарской области и Минобрнауки России
217
Весь список