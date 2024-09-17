Россиянам посоветовали отдохнуть осенью в Жигулевских горах

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Часто путешественники едут в горы или летом ради походов, или зимой — кататься на лыжах и сноуборде. Однако осень также подходит для горного отдыха. Эксперты сервиса путешествий Туту выбрали десять регионов России, где можно отдохнуть в горах, остановившись не только в палатках, но и в глэмпингах, отелях и на турбазах. Наш список далеко не полный — смело планируйте осенью поездки и на Урал, и на Дальний Восток, и в другие уголки нашей страны.

Ставропольский край

Ставропольский край — идеальное осеннее направление: там можно не только гулять по горным тропинкам, подниматься на смотровые площадки и любоваться красивыми видами из кабины фуникулёра, но и пить лечебную минеральную воду, отдыхать в санаториях. Если вы в регионе первый раз, отправляйтесь сначала в Пятигорск. В черте города находится гора Машук, её отроги и ещё несколько вершин. Самая высокая точка Пятигорья — пятиглавая гора Бештау.

Карачаево-Черкесская Республика

Именно на территории Карачаево-Черкесии, а ещё Кабардино-Балкарии находится Эльбрус. Эта гора, если проводить границу между Европой и Азией по Главному Кавказскому хребту, считается самой высокой в России и Европе. Неудивительно, что в регион приезжает так много желающих покорить неприступную вершину. Если вы из их числа, на всякий случай напомним: к восхождению нужно готовиться и совершать его только вместе с надёжными проводниками. Хочется просто отдохнуть и провести время в окружении красоты — отправляйтесь на горный курорт Архыз.

Республика Хакасия

Хакасия набирает популярность у путешественников. Природа там невероятная, и множество пеших маршрутов для прогулок по горам. Например, можно отправиться на гору Уйтаг, которая расположена на границе двух степей: Уйбатской и Сагайской. Там оборудовано два пеших туристических маршрута. Говорят, Уйтаг — место, где живут горные духи, и относиться к ним нужно с уважением: не шуметь и не мусорить.

Красноярский край

Не меньше, чем в Хакасии, горных мест силы и в соседнем Красноярском крае. Тех, кто только начинает знакомство с регионом, ждут лестница на Торгашинский хребет, которую называют самой длинной в России, и национальный парк «Столбы». А если хочется в путешествии прикоснуться к чему-то таинственному и мистическому — отправляйтесь к горе Каратаг в Шарыповском районе, которая возвышается над тремя живописными озёрами. Даже сегодня там можно встретить шаманов, которые проводят на вершине обряды. Любителям активного отдыха и горных сплавов понравится в Саянах.

Мурманская область

В Мурманской области путешественников ждут Хибины. Это крупнейший горный массив на Кольском полуострове. Считается, что геологический возраст Хибин — 390 млн лет. Склоны там довольно крутые, так что Хибины очень любят альпинисты. Осенью поездку в горы Мурманской области можно совместить с охотой за северным сиянием — сезон уже начинается. Отели бронируйте заранее — регион не теряет популярности у путешественников. Аналитики Туту отмечают, что выросло число путешественников, которые пользуются услугой «Гарантия заселения» в отели. Они также стали чаще смотреть видеоотзывы об отелях и апартаментах, чтобы не ошибиться с выбором.

Республика Алтай

Горный Алтай хорош тем, что отдохнуть здесь можно по-разному: есть всесезонный горный курорт Манжерок с хорошей инфраструктурой, есть глэмпинги в горах, есть возможность совершить восхождение на Белуху, высшую точку и Сибири, и Алтайских гор. Хочется просто днём гулять и кататься верхом, а вечером ночевать в комфортных условиях — можно снять жильё в окрестностях скалы Чёртов Палец.

Алтайский край

Ждёт любителей горных вершин и соседний Алтайский край, где есть возможность не только отдохнуть на природе, но и поправить здоровье. На курорте Белокуриха путешественникам предлагают отдохнуть в санаториях, увидеть высокие скалы и побывать в местах силы.

Краснодарский край

Краснодарский край — хорошее и простое решение, если хочется отдохнуть с комфортом. На курорте Роза Хутор отличная инфраструктура: можно пойти на смотровую площадку, в парк водопадов, попробовать тюбинг, родельбан, полетать над облаками и отдохнуть в спа-центре.

Республика Дагестан

Осенью в Дагестане ещё стоит отличная погода, так что прогулкам по горам ничего не должно мешать. В этом регионе отдых на природе лучше совмещать с экскурсионным: погуляйте по древним аулам и городам, попробуйте местную кухню и вино. Самая высокая гора Дагестана — Базардюзю, которая находится на границе Азербайджана и России.

Самарская область

В Самарской области находятся знаменитые Жигулёвские горы — часть Приволжской возвышенности. Конечно, они не слишком высоки, зато весьма живописны, и там много пеших маршрутов и красивых видов. Говорят, что австрийцу Альфреду фон Вакано, основателю Жигулёвского завода, горы в Самаре даже напоминали Альпы.