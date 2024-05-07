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Россиянам посоветовали ехать в мае в Самарскую область, чтобы избежать толп туристов

7 мая 2024 12:37
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Россиянам посоветовали ехать в мае в Самарскую область, чтобы избежать толп туристов

Будем честными: поехать в интересное место и ни разу не встретить там собратьев-путешественников, скорее всего, не получится. Даже в самых удаленных от туристических троп уголках нашей страны уже кто-то побывал. В мае во многих регионах России туристов значительно меньше, чем летом, особенно если ехать в будни, а не праздники. Эксперты сервиса Туту рассказывают, куда стоит отправиться прямо сейчас, чтобы толпы туристов не мешали наслаждаться окружающей красотой.

Мурманская область

Погода на Кольском полуострове в мае весьма переменчива: днем могут быть и заморозки, и дожди. Тем не менее у майского путешествия на Русский Север много плюсов. Например, у горнолыжников и сноубордистов есть шанс покататься и закрыть сезон — курорты, как правило, работают до июня. Всех остальных ждет неповторимая северная весна: первоцветы, оживающие водопады и полярный день, который вступает в свои права. Отправляйтесь в тур на байдарках, на рыбалку или погуляйте по Мурманску и откройте город с гастрономической стороны. Добраться до Мурманска из Москвы можно не только на поезде, но и на самолете. Аналитики Туту отмечают, что за год выросло число путешественников, которые пользуются услугой бронирования — она позволяет зафиксировать цену авиабилета. Они также покупают билеты с возможностью 100%-го возврата стоимости, если поездку вдруг придется перенести. 

Краснодарский край

Туристов на курортах Краснодарского края много в любое время года, однако в мае — меньше, чем в летние месяцы. Да, море пока прохладное, зато можно отправиться к водопадам, в горы или устроить выходные в спа-отеле. Еще один вариант необычного путешествия по региону — поездка по винодельням на автомобиле. Там можно познакомиться с локальной кухней и сделать романтичные фотографии на виноградниках.

Республика Алтай

Май считается популярным месяцем для поездки на Алтай: в это время цветет маральник, и полюбоваться им путешественники приезжают со всей страны. Но не бойтесь: в регионе много уединенных мест, где чувствуешь единение с природой, а не раздражение от того, что не можешь сделать фотографию без людей на заднем плане. Например, вы можете остановиться в глэмпинге в горах, пойти в однодневный лесной поход, записаться на конную прогулку или отправиться к Каракольским озерам.

Самарская область

Среднюю полосу России путешественники часто сбрасывают со счетов, считая она подходит только для коротких путешествий на выходные. И зря — в Самарской области, например, не заскучаешь и за неделю. В самой Самаре множество крутых достопримечательностей: это и бункер Сталина, и католический костел, словно сошедший с европейской открытки, и знаменитый Жигулевский пивоваренный завод, куда можно отправиться на экскурсию, и единственный в России Музей модерна. Как минимум один день стоит посвятить национальному парку «Самарская лука». А если хочется эффектных фото — отправляйтесь к замку Гарибальди. 

Республика Бурятия

На озере Байкал насладиться тишиной, может быть, и не получится: туристы приезжают сюда круглый год. Но Бурятия — это не только Байкал. Отправляйтесь исследовать древние буддийские дацаны, принимать минеральные ванны на курортах — например, в поселке Аршан — и любоваться красотой природы у подножия горы Баян-Хонгор. Оттуда путешественники могут добраться до огромного изображения Будды на скале.

Республика Калмыкия

Знакомиться с буддизмом можно не только в Азии, но и в Европе. Если хочется увидеть пагоды и храмы, обратите внимание на Калмыкию, которую называют единственным европейским регионом, где в основном исповедуют буддизм. Туристы пока не до конца «распробовали» Элисту и другие города республики. Тем лучше: загадайте желание под Золотыми воротами, зайдите в главный буддийский храм и попробуйте джомбу — напиток, в состав которого входит чай, сливки, специи и масло.

Ростовская область

Летом Ростов-на-Дону может быть перевалочным пунктом у тех, кто едет на автомобиле к морю. Но этот город, несомненно, стоит отдельного путешествия, так что не упустите шанс. Первое, с чего стоит начать знакомство с Ростовом, — еда. Загляните на знаменитый ростовский рынок, научитесь правильно варить и есть донских раков, поужинайте в одном из ресторанов с локальной кухней и узнайте, чем так хороша рыба шамайка. В мае обычно уже достаточно тепло: вполне возможно, в конце месяца смельчаки смогут открыть купальный сезон.

 

 

 

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