Россиянам посоветовали дарить близким помадку из Самары

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Никаких магнитиков, брелоков и календарей — эксперты сервиса путешествий tutu , которому в этом году исполнилось 20 лет, рассказывают, что привезти из разных регионов России, чтобы удивить друзей.

КонфеКты, Смоленская область

В Смоленской области продаются не обычные конфеты, а конфеКты. Так здесь называют фрукты, которые заливают сахаром и готовят по старинному рецепту. Считается, что конфекты нравились и Екатерине II, и Павлу I, и многим другим монаршим и знатным особам.

Сибирские деликатесы, Красноярский край

Гастрономия в Красноярске развивается бешеными темпами, а местные рестораны то и дело получают престижные премии. Поэтому и везти из Красноярска и других городов региона везти нужно что-нибудь вкусное: мясо и рыбу, настойки, травяные сборы. Ищите гастрономические сувениры в сети магазинов фермерских продуктов и ресторанах.

Уральские подарки из кластера в Екатеринбурге, Свердловская область

В Екатеринбурге на улице Вайнера есть модный кластер, где проходят интересные мероприятия для жителей города и туристов. А еще там можно купить одежду, предметы интерьера и полезные мелочи с уральской символикой, которые займут в доме полноправное место, а не будут пылиться на полках. Например, можно найти красивую посуду — правда, упаковывать такой подарок перед поездкой придется очень тщательно.

Кружки и толстовки для влюбленных в Волгу, Саратовская область

В Саратове не так много мест, где можно купить подарки: как правило, продают обычные магнитики, ложки и брелоки. Кое-что поинтереснее можно найти рядом с Набережной Космонавтов. Обратите внимание на футболки и толстовки с надписью «Волга» и ироничные жестяные кружки.

В какой бы город вы ни поехали за впечатлениями и сувенирами, подходить к планированию поездки стоит ответственно. Эксперты tutu отмечают, что с начала года выросло число путешественников, которые пользуются услугой фиксации цены на авиабилеты за 199 рублей и покупают ж/д-билеты, предварительно посмотрев рейтинг и отзывы о поездах. Они также пользуются «гарантией заселения» в отели, чтобы, если по приезде что-то пойдет не так, быстро решить проблемы.

Косметика и бальзамы, Республика Алтай

На Алтае можно найти самую разную косметику с травами и другими натуральными ингредиентами. Советуем не покупать самую дорогую, а взять несколько небольших средств — попробовать. Если косметика понравится, всегда можно заказать еще. Или снова отправиться в путешествие. Также отличным подарком станет алтайский чай, мёд и бальзам на травах. Один из самых популярных — с грибом чага, который, как считают на Алтае, укрепляет иммунитет.

Постельное белье, Ивановская область

Ивановский текстиль может быть очень стильным, с интересным, современным дизайном, а еще недорогим и качественным — проверьте сами, отправляясь в поездку. Постельное белье в качестве подарка наверняка оценит мама или любимая тетушка.

Помадка, Самарская область

В сувенирных магазинах Самары можно купить не только магнитики и стикеры с главными достопримечательностями, но и помадку, которая считается местным специалитетом. Осторожно: это лакомство для настоящих сладкоежек, и если вы не из их числа, то лучше выберите что-нибудь другое. Например, еду в тюбиках из музея «Самара космическая».

Шоколад с морской капустой, Приморский край

Помните конфеты со странными вкусами, которые ел Гарри Поттер? Кажется, что шоколад с капустой, морским ежом и другими, совсем не сладкими добавками чем-то должен быть на них похож. На самом деле бояться не стоит: вкус необычный, но совсем не шокирующий.

Спортивная одежда, Краснодарский край

Подарки из Краснодарского края точно будут разными: например, из Абрау-Дюрсо путешественники везут вино и фирменный лимонад. А вот если вы оказались в самом Краснодаре, отправляйтесь к футбольному стадиону и знаменитому парку Галицкого. Команда «Краснодар» — настоящая гордость местных жителей. В магазинах атрибутики продаются спортивные майки, шорты и толстовки с символикой «Краснодара», а также милые сувениры. Когда вернетесь домой, классная спортивная одежда напомнит о путешествии и станет дополнительной мотивацией пойти на тренировку.

Сладости из шишек, Пермский край

Многие, кто впервые пробуют пермские сладости из шишек, не сразу понимают, где же, собственно, сами шишки. Ведь они же должны быть несъедобными! Как бы не так! Конфеты из шишек с добавлением шоколада, карамели, кокосовой стружки и разных других ингредиентов получаются очень вкусными.