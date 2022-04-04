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Россия с 9 апреля отменит ограничения, введенные из-за пандемии, на полеты в 52 государства

4 апреля 2022 23:54
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В их число вошли, в частности, Аргентина, Индия, Китай, ЮАР и др.

Россия с 9 апреля отменит ограничения, введенные из-за пандемии, на полеты в 52 государства, включая ЮАР, Аргентину, Китай, Индию и другие дружественные страны. Об этом в понедельник сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с фракцией "Единой России", передает ТАСС.

"С 9 апреля мы снимаем ограничение по борьбе с коронавирусной инфекцией, которое распространялось на наши регулярные и чартерные полеты между Россией и рядом других стран", - сообщил премьер-министр. Он отметил, что соответствующий документ подписан в понедельник. По словам Мишустина, уровень заболеваемости ковидом идет на спад, поэтому пора расширять доступные российским авиакомпаниям направления.

По его словам, Россия возобновляет авиасообщение с 52 странами, включая Индию, Аргентину, ЮАР, Китай и другие дружественные государства. Премьер-министр также напомнил, что до этого без ограничения можно было летать в 15 стран, включая некоторые государства Евразийского экономического союза, Мексику, Катар и другие.

В оперативном штабе по борьбе с коронавирусом уточнили, что с учетом эпидемиологической обстановки в отдельных странах принято решение о полном снятии с 9 апреля ограничений на чартерное и регулярное авиасообщение с Аргентиной, Алжиром, Афганистаном, Боснией и Герцеговиной, Бахрейном, Ботсваной, Бразилией, Вьетнамом, Венесуэлой, Гонконгом, Египтом, Зимбабве, Индией, Израилем, Индонезией, Ираком, Иорданией, Кенией, КНДР, Китаем, Коста-Рикой, Кувейтом, Лесото, Ливаном, Маврикием, Малайзией, Мадагаскаром, Мальдивами, Марокко, Молдавией, Мозамбиком, Мьянмой, Монголией, Намибией, Оманом, Перу, Пакистаном, Саудовской Аравией, Сербией, Сейшелами, Сирией, Танзанией, Таиландом, Тунисом, Турцией, Уругваем, Филиппинами, Фиджи, Шри-Ланкой, Эфиопией, ЮАР и Ямайкой.

 

Фото:   pixabay

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