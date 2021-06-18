Я нашел ошибку
Главные новости:
Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Россия с 28 июня возобновит авиасообщение с рядом стран
Закон был принят Госдумой 19 мая, Совет Федерации одобрил его 2 июня.
Путин отклонил закон об ответственности СМИ за цитирование
Фридди Кюне пройдет 1,4 км на высоте 80 м. 
"ВолгаФест": на два часа остановят движение судов - канатоходец пройдет над Волгой
Она отметила, что важно, чтобы люди продолжали после вакцинации соблюдать ограничительные мероприятия.
Татьяна Голикова: снижения заболеваемости коронавирусом в РФ можно ожидать, когда большинство россиян будет привито
Визит российской инспекционной группы в Турцию завершился.
Россия возобновит авиасообщение с Турцией с 22 июня
Ранее в селе медицинский  пункт располагался в приспособленном помещении.
Жители села Летниково получают медпомощь в новом ФАПе
Секретарь Самарского регионального отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Азаров встретился с Самарской ассоциацией медицинских сестер.
Дмитрий Азаров: сейчас в нашей стране главные герои – это медицинские работники
21 июня в 23.00 стартует матч «Россия – Дания». По итогам поединка станет известно, кто продолжит участие в чемпионате Европы.
Матч «Россия – Дания»: болельщиков приглашают на фан-зону стадиона «Солидарность Арена»
Наверх
Самара  +15 °C, Тольятти  +15 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.22
-0.28
EUR 85.99
-0.71
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
На самарском стадионе "Салют" состоялись первые региональные официальные соревнования
«Гонка Героев» пройдет 19 июня в Самаре
В Самаре прошел региональный этап молодежного чемпионата ПФО по «Что? Где? Когда?»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Россия с 28 июня возобновит авиасообщение с рядом стран

18 июня 2021 23:42
101
Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Россия с 28 июня возобновит авиасообщение с США, Бельгией, Болгарией, Иорданией, Ирландией, Италией, Кипром, Северной Македонией. О соответствующем решении оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией 18 июня сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, передают "Известия".

«Что касается возобновления авиационного сообщения, то принято решение о возобновлении воздушного сообщения на регулярной основе, но пока с ограничениями по количеству рейсов с Соединенными Штатами», — сказала она на брифинге.

Кроме того, было принято решение об увеличении количества полетов в Катар, Финляндию, Хорватию и Швейцарию.

Также Голикова сообщила, что Россия возобновит авиасообщение с Турцией с 22 июня. 

 

Фото: РИА Новости/Валерий Мельников/"Известия"

Теги: авиасообщение восстановление ряд стран

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Визит российской инспекционной группы в Турцию завершился.
18 июня 2021, 21:49
Россия возобновит авиасообщение с Турцией с 22 июня
Визит российской инспекционной группы в Турцию завершился. Транспорт
145
Россия возобновляет авиасообщение с восемью странами
10 июня 2021, 09:11
Россия возобновляет авиасообщение с восемью странами
Решение принял оперштаб с учетом эпидобстановки в этих государствах. В стране
486
Запрет также касается доступа в аэропорты Евросоюза для белорусских перевозчиков всех типов.
04 июня 2021, 23:07
С 5 июня ЕС запрещает полеты белорусских авиакомпаний в своем воздушном пространстве
Запрет также касается доступа в аэропорты Евросоюза для белорусских перевозчиков всех типов. Политика
1087
В центре внимания
Глава региона отметил, что одна из главных задач власти - повышение удовлетворенности граждан социальными услугами и их доступностью, решение конкретных жизненных ситуаций.
18 июня 2021  19:18
Лучшие практики Самарской области в соцсфере внедрят по всей стране
154
На набережной в Самаре будет работать мобильный пункт вакцинации
18 июня 2021  12:08
На набережной в Самаре будет работать мобильный пункт вакцинации
284
Игорь Комаров: В Самарской области мы видим высокие по сравнению с другими регионами показатели
18 июня 2021  09:35
Игорь Комаров: в Самарской области мы видим высокие по сравнению с другими регионами показатели
551
Важность информационной работы отмечает и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
17 июня 2021  17:15
На Федеральном форуме «Производительность 360» Самарская область получила награду за высокие результаты по освещению нацпроекта
2050
Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев и Полпред Президента страны в ПФО Игорь Комаров второй день работают на территории Самарской области.
17 июня 2021  15:09
Вместе с губернатором Николай Патрушев и Игорь Комаров ознакомились с работой РКЦ «Прогресс» и «ОДК-Кузнецов»
909
Весь список