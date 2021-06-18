Россия с 28 июня возобновит авиасообщение с рядом стран

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Россия с 28 июня возобновит авиасообщение с США, Бельгией, Болгарией, Иорданией, Ирландией, Италией, Кипром, Северной Македонией. О соответствующем решении оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией 18 июня сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, передают "Известия".

«Что касается возобновления авиационного сообщения, то принято решение о возобновлении воздушного сообщения на регулярной основе, но пока с ограничениями по количеству рейсов с Соединенными Штатами», — сказала она на брифинге.

Кроме того, было принято решение об увеличении количества полетов в Катар, Финляндию, Хорватию и Швейцарию.

Также Голикова сообщила, что Россия возобновит авиасообщение с Турцией с 22 июня.

Фото: РИА Новости/Валерий Мельников/"Известия"