Реализация проекта «Земля для туризма» ведется в Самарском регионе

Я нашел ошибку
Главные новости:
С 30 января во внутригородских районах стартовали общественные обсуждения дизайн-проектов пространств, которые вошли в ТОП-20.
Самарцы обсуждают дизайн-проекты пространств, которые могут быть благоустроены в 2025 году
До 17 февраля жителей Самарской области от 6 до 30 лет (в двух возрастных категориях) приглашают принять участие в конкурсе.
Продолжается прием заявок на конкурс афиш и плакатов фестиваля «Театральное Приволжье»
Россельхознадзор ограничил ввоз ряда кормов для домашних животных
Россельхознадзор ограничил ввоз ряда кормов для домашних животных
Самарцам разъяснили ситуацию с газовыми квитанциями
Самарцам разъяснили ситуацию с газовыми квитанциями
Пожар произошел в Сызранской больнице
Пожар произошел в Сызранской больнице
До конца 2024 года будут созданы 2 онкологических центра на базе центральных районных больниц
До конца 2024 года будут созданы 2 онкологических центра на базе центральных районных больниц
Самарцы соревнуются в керлинге в Краснодарском крае
Самарцы соревнуются в керлинге в Краснодарском крае
11-летний самарец стал победителем VIII Всероссийского конкурса музыкантов-исполнителей
11-летний самарец стал победителем VIII Всероссийского конкурса музыкантов-исполнителей
Наверх
Самара  -7 °C, Тольятти  -6 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 89.67
0.38
EUR 97.11
0.32
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Инклюзивный бальный вечер под названием «Ожившие страницы Венеции» пройдёт в Самаре
В Самаре 10 февраля пройдет Зимний Грушинский фестиваль
В Самаре в Музее Модерна пройдет обзорная экскурсия по выставке «Голубая роза»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Февраль 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Реализация проекта «Земля для туризма» ведется в Самарском регионе

1 февраля 2024 10:43
194
Реализация проекта «Земля для туризма» ведется в Самарском регионе

Более 243 гектаров земли для туристической отрасли выявлены за год на территории 63-го региона в рамках проекта «Земля для туризма». 

Данный проект был запущен Росреестром в 2022 году с целью выявления земельных участков и территорий, имеющих потенциал вовлечения в туристическую деятельность. В конце 2022 года Самарская область вошла в число регионов, на территории которых реализуется данный проект. За год на территории нашей области был сформирован земельный фонд, состоящий из 26 земельных участков и территорий, расположенных вблизи 13 объектов туристического интереса. 

       Задачей проекта «Земля для туризма» является развитие туристической отрасли. Проект направлен на повышение инвестиционной привлекательности регионов и позволяет не только увеличить туристический поток на территорию Самарской области, но и привлечь потенциальных инвесторов, готовых обеспечивать комфортный отдых и развивать туристическую отрасль: гостиничное и туристическое обслуживание, курортную и санаторную деятельность.

 Решения по выявлению объектов туристического интереса на территории Самарской области и земельных участков вблизи них принимаются оперативным штабом, созданным при Управлении Росреестра по Самарской области, в состав которого входят представители министерства туризма Самарской области, министерства имущественных отношений Самарской области, филиала ППК «Роскадастр» по Самарской области, Управления Росимущества Самарской области и Управления Федеральной налоговой службы по Самарской области.

В декабре 2022 года в рамках реализации проекта между Росреестром и Правительством Самарской области заключено соглашение об информационном взаимодействии, что сделало возможным размещение информации о земельных участках (территориях), выявленных в рамках реализации данного проекта, на публичной кадастровой карте (ПКК).  Для этих целей платформа ПКК дополнена сервисом «Земля для туризма». Вся полученная в рамках реализации проекта информация о земельных участках, перспективных для предоставления в целях развития туристической деятельности, доступна для неограниченного круга лиц.

      «Для граждан и бизнеса на базе Национальной системы пространственных данных будут созданы новые эффективные цифровые сервисы. Сейчас Росреестр разрабатывает порядка 11 сервисов по разным направлениямСервис «Земля для туризма» - один из таких проектов, реализуемых на территории Самарской области, - говорит заместитель руководителя Управления Росреестра по Самарской области Татьяна Омельченко. - Самарская область - один из самых живописных регионов Поволжья, сумевший сохранить своеобразную флору и фауну. У нас находятся уникальные природные и архитектурные памятники. Нам есть что предложить не только туристам, но и потенциальным инвесторам. Участие региона в реализации данного проекта дает возможность внимательно рассмотреть каждый объект туристического интереса и более комплексно подойти к его развитию».

Материал подготовлен пресс-службой

Управления Росреестра по Самарской области

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Самарцам разъяснили ситуацию с газовыми квитанциями
1 февраля 2024  13:51
Самарцам разъяснили ситуацию с газовыми квитанциями
99
В Самарской области пройдут единые дни диспансеризации
1 февраля 2024  11:14
В Самарской области пройдут единые дни диспансеризации
194
В 2024 году для самарских детей-сирот закупят 604 новые квартиры. 
31 января 2024  19:57
В Самаре в 2024 году из аварийного жилья планируют переселить более 4 тысяч человек 
883
Губернатор отправил самарских чиновников на субботник по уборке снега
31 января 2024  12:56
Губернатор отправил самарских чиновников на субботник по уборке снега
1076
Год семьи в Самарской области откроется масштабным фестивалем народного творчества
31 января 2024  11:39
Год семьи в Самарской области откроется масштабным фестивалем народного творчества
425
Весь список