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Развитие событийного туризма в Самарской области обсудили на стратегической сессии

9 июня 2025 10:56
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Развитие событийного туризма в Самарской области обсудили на стратегической сессии

В пятницу, 6 июня, представители муниципалитетов, туристического бизнеса, креативных кластеров, выставочных площадок и средств размещения Самарской области совместно с федеральными экспертами провели проектную работу по трем направлениям: развитие событийной инфраструктуры, создание концепции масштабных мероприятий и маркетинга территории. В рамках мероприятия были организованы выступления экспертов, работа в проектных группах и выработка предложений по созданию знаковых узнаваемых событий и развитию событийного туризма в Самарской области.

В оценке презентаций проектов приняли участие руководители Общенационального союза индустрии гостеприимства   (ОСИГ), АНО «Мастерская гостеприимства», «Россия – страна возможностей», Ассоциация «Национальное конгресс-бюро»,МРО «Деловая Россия», Фонд «Росконгресс». 

Управляющий директор «Газпромбанк - Инфраструктурный Холдинг», почетный президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Грант Бабасян представил проект создания конгрессно-выставочного парка на территории Самарской области. 

«В последнее время мы наблюдаем значительный рост событийных мероприятий в нашем регионе, что становится мощным драйвером экономического и социального развития. Эти события привлекают внимание бизнеса, туристов и инвесторов, что способствует укреплению имиджа региона на национальном и международном уровнях. Важным шагом по достижению наших планов станет реализация масштабного инвестиционного проекта по строительству современного конгрессно-выставочного комплекса. Это позволит не только расширить возможности для делового общения, но и повысить инвестиционную привлекательность региона. Продвижение наших уникальных возможностей и достижений на различных площадках – наш приоритет, и мы уверены, что комплексный подход к развитию событийных и выставочных мероприятий приведет к стабильному росту и процветанию региона», – министр туризма Самарской области Екатерина Матвеева.

Напомним, развитие событийного туризма является важной составляющей национального проекта «Туризм и гостеприимство», реализуемого по решению Президента Владимира Путина. В рамках нацпроекта предусмотрена всесторонняя поддержка со стороны государства на проведение событийных мероприятий, благоустройство исторических центров городов, обустройство пляжей и туристических маршрутов, создание инфраструктуры, соответствующей требованиям современных путешественников.  

Фото: Министерство туризма Самарской области

 

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