Проект «Земля для туризма» получил развитие на территории Ставропольского района Самарской области

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19 объектов туристического интереса выявлено за два с половиной года реализации на территории Самарского региона проекта «Земля для туризма», а также сформирован земельный фонд из 59 земельных участков, имеющих туристический потенциал.

В рамках проекта «Земля для туризма» вовлечено в оборот 4 земельных участка общей площадью 14,7 гектаров, три из которых – в 2025 году. Земельные участки на территории Ставропольского района Самарской области в селе Хрящевка общей площадью около 14 гектаров предоставлены в аренду физическому лицу для размещения туристических баз и палаточных лагерей, проведения походов, пеших и конных прогулок, экскурсий, знакомства с богатейшей природой нашего края.

Данные земельные участки расположены в непосредственной близости к ставшему широко известным Замку Гарибальди. Необычный архитектурный объект и само село Хрящевка становятся местом притяжения и отдыха большого количества туристов не только Самарской области, но и жителей многих регионов страны.