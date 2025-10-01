Я нашел ошибку
Главные новости:
В настоящее время на обоих объектах завершены основные этапы строительства: возведены каркасы, крыши и стены.
В Красноярском районе до конца года откроются два новых ФАПа
В соревнованиях среди мужчин приняли участие 68 сильнейших шашистов из 24 регионов страны, среди них 13 гроссмейстеров.
Олег Дашков - призер чемпионата России по русским шашкам
Политеховцы создали прототип программы – карьерного консультанта, формирующего персональные рекомендации по запросам пользователей.
Студенты Самарского политеха разработали новый программный продукт для HR-консалтинга 
Дмитрий Чернышенко также поблагодарил губернатора за реализацию проекта по созданию межвузовского кампуса мирового уровня.
Дмитрий Чернышенко и Вячеслав Федорищев обсудили социально-экономическое развитие Самарской области
В первую очередь тепло подается на объекты социальной сферы, далее - в жилые дома в соответствии с графиком. 
В регионе начался отопительный сезон
Водитель и пассажир автомобиля ВАЗ-2110 госпитализированы.
ДТП в Сызранском районе: грузовик врезался в стоящий автомобиль ВАЗ-2110
В рамках предложения клиенты «билайн бизнес» смогут получать скидки в течение всего года в разных категориях: кафе и рестораны, доставка еды, электроника и техника, развлечения, услуги, товары, обучение, отдых, спорт, красота и здоровье.
«Билайн бизнес» откроет клиентам доступ в закрытый клуб бонусов и привилегий
Роспотребнадзор назвал норму температуры в школах и детских садах
«Том Сойер Фест – Самара» приглашает на «Праздник урожая»
«СВОим примером»: в Самаре ветераны СВО присоединились к донорской акции «СВОим примером»
В Самаре в «Заварке» пройдет творческая встреча (12+) с клубом молодых архитекторов «ДОМ:А»
Проект стратегии развития туризма до 2030 года презентовали в Самарской области

1 октября 2025 14:02
94
Проект стратегии развития туризма до 2030 года презентовали в Самарской области

Министерство туризма Самарской области презентовало проект Стратегии развития отрасли до 2030 года. Основная цель документа - повышение туристической привлекательности региона.  

В мероприятии приняли участие представители бизнес-сообщества, вузов и общественности: туроператорских компаний, коллективных средств размещения, предприятий общественного питания, высших учебных заведений, аттестованные экскурсоводы, а также члены Общественной палаты Самарской области.

Озвученные направления развития туризма станут частью проекта стратегии социально-экономического развития Самарской области до 2036 года. Такую задачу поставил перед правительством региона губернатор Вячеслав Федорищев.

В Самарской области активно наращивают туристическую привлекательность территорий, развивают самые разные виды туризма благодаря росту популярности самостоятельных путешествий и расширению ассортимента туристических предложений. Туристы все чаще выбирают комбинированные туры, сочетающие разные направления отдыха. Это требует гибкости в подходе к классификации туров.

Среди наиболее привлекательных видов туризма - экологический, промышленный, автомобильный, круизный и речной, культурно-познавательный, инклюзивный, детский, научно-популярный и медицинский.

«Стратегия, которую мы представили сегодня, разработана на основании анализа существующих ресурсов и возможностей, а также перспектив развития Самарской области с учетом потребности всех заинтересованных сторон – местных сообществ, жителей, бизнеса и гостей региона. При разработке документа мы понимали важность сохранения культурного наследия и природных богатств, при этом создавая комфортные и безопасные условия для туристов», – рассказала министр туризма Самарской области Екатерина Матвеева.

В Стратегии выделены 4 туристических кластера, которые станут ключевыми точками роста. Это «Жигулёвская гавань» (Сызрань, Сызранский и Шигонский районы), «Сила Поволжья» (Сергиевский и Челно-Вершинский районы), «Земля Жигулей» (Самара, Тольятти, Чапаевск и Новокуйбышевск) и «Дыхание Поволжья» (Жигулевск, Ставропольский и Волжский районы).

Территории были выбраны как перспективные - здесь есть туристические объекты, достопримечательности, инфраструктура индустрии гостеприимства.

Для развития кластеров будут обустроены центральные части городов и районных центров, обновлена инфраструктура общественных пространств. Также в планах - увеличение номерного фонда и модернизация существующих средств размещения, строительство развлекательных парков, курортных зон, горнолыжных трасс и культурных учреждений.

Екатерина Матвеева также вручила представителям туристической отрасли и аттестованным экскурсоводам благодарственные письма Губернатора Самарской области и министерства туризма Самарской области за вклад в развитие отрасли.

 

Фото – министерство туризма Самарской области

