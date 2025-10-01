Проект стратегии развития туризма до 2030 года презентовали в Самарской области

94

Министерство туризма Самарской области презентовало проект Стратегии развития отрасли до 2030 года. Основная цель документа - повышение туристической привлекательности региона.

В мероприятии приняли участие представители бизнес-сообщества, вузов и общественности: туроператорских компаний, коллективных средств размещения, предприятий общественного питания, высших учебных заведений, аттестованные экскурсоводы, а также члены Общественной палаты Самарской области.

Озвученные направления развития туризма станут частью проекта стратегии социально-экономического развития Самарской области до 2036 года. Такую задачу поставил перед правительством региона губернатор Вячеслав Федорищев.

В Самарской области активно наращивают туристическую привлекательность территорий, развивают самые разные виды туризма благодаря росту популярности самостоятельных путешествий и расширению ассортимента туристических предложений. Туристы все чаще выбирают комбинированные туры, сочетающие разные направления отдыха. Это требует гибкости в подходе к классификации туров.

Среди наиболее привлекательных видов туризма - экологический, промышленный, автомобильный, круизный и речной, культурно-познавательный, инклюзивный, детский, научно-популярный и медицинский.

«Стратегия, которую мы представили сегодня, разработана на основании анализа существующих ресурсов и возможностей, а также перспектив развития Самарской области с учетом потребности всех заинтересованных сторон – местных сообществ, жителей, бизнеса и гостей региона. При разработке документа мы понимали важность сохранения культурного наследия и природных богатств, при этом создавая комфортные и безопасные условия для туристов», – рассказала министр туризма Самарской области Екатерина Матвеева.

В Стратегии выделены 4 туристических кластера, которые станут ключевыми точками роста. Это «Жигулёвская гавань» (Сызрань, Сызранский и Шигонский районы), «Сила Поволжья» (Сергиевский и Челно-Вершинский районы), «Земля Жигулей» (Самара, Тольятти, Чапаевск и Новокуйбышевск) и «Дыхание Поволжья» (Жигулевск, Ставропольский и Волжский районы).

Территории были выбраны как перспективные - здесь есть туристические объекты, достопримечательности, инфраструктура индустрии гостеприимства.

Для развития кластеров будут обустроены центральные части городов и районных центров, обновлена инфраструктура общественных пространств. Также в планах - увеличение номерного фонда и модернизация существующих средств размещения, строительство развлекательных парков, курортных зон, горнолыжных трасс и культурных учреждений.

Екатерина Матвеева также вручила представителям туристической отрасли и аттестованным экскурсоводам благодарственные письма Губернатора Самарской области и министерства туризма Самарской области за вклад в развитие отрасли.

Фото – министерство туризма Самарской области