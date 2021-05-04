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Проект автора из Безенчукского района вошел в шорт-лист Всероссийского конкурса «Культурный след»

4 мая 2021 10:39
196
Проект автора из Безенчукского района вошел в шорт-лист Всероссийского конкурса Культурный след»!

Проект Екатерины Николаенко из Безенчукского района Самарской области  вошел в шорт-лист Всероссийского конкурса идей новых достопримечательностей «Культурный след»! Стоит ли добавить памятник в коллекцию региона, решат сами жители. Интернет-голосование на официальном паблике Самары уже началось:

https://vk.com/wall-32338890_147363

Жительница Самарской области Екатерина Николаенко задумала установить арт-объект, который бы прославлял трудовую славу односельчан-железнодорожников, а так же рассказывал об истории строительства Самара-Златоустской железной дороги и ветки Звезда-Пугачевск-Ершов.

Для этой цели  была отправлена заявка на конкурс идей новых достопримечательностей «Культурный след». Проект вошел в 16 лучших. Всего организаторы конкурса «Культурный след» в 2021 году рассмотрели около 1000 заявок из 50 регионов.

При победе в конкурсе организаторы Всероссийского конкурса «Культурный след» воплотят идею в жизнь. Для этого нужно войти в пятерку лучших. Сейчас авторы проектов, которые вошли в шорт-лист должны приготовить презентацию арт-объекта, получить письма поддержки от администрации села, также необходима поддержка самих жителей Самарской области. Каждый голос может стать решающим.

Новый арт-объект должен быть установлен в центре поселка, здесь по программе «Комплексное развитие сельских территорий» в 2022 г  планируется строительство парка «Трудовой славы железнодорожников». Планируется, что возле арт-объекта станут проводить праздник села, который традиционно совпадает с Днём Железнодорожника, устраивать для школьников выездные уроки истории родного края, лекции и другие культурно-массовые патриотические мероприятия, принимать туристические группы.

Подробнее информацию об арт-объекте можно посмотреть на сайте конкурса:

https://kultsled.ru/monument-trudovoj-slavy-zheleznodorozhnikov/

5 проектов, которые получат общественную поддержку, будут реализованы до конца этого года.

Проект реализуется на средства Фонда Президентского гранта на развитие гражданского общества. 

Теги: конкурс культурный след

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