Поволжье стало привлекать больше туристов

137

Больше всего туристических направлений с возросшей популярностью находятся в центральной России, Поволжье и Сибири — к такому выводу пришли аналитики Яндекс Путешествий, когда сравнили данные по бронированиям российских отелей осенью 2023 и 2022 годов.

Лидерами по росту спроса в Приволжском федеральном округе стали Мордовия, Марий Эл и Ульяновская область. В ТОП-5 регионов с самым быстрым ростом доли и интереса по количеству бронирований отелей вошли:

Республика Мордовия — рост на 50%

Республика Марий Эл — рост на 35,7%

Ульяновская область — рост на 26,7%

Чувашская Республика — рост на 20,8%

Саратовская область — рост на 15%

Рейтинг по росту спроса среди всех российских регионов возглавили Ингушетия, Орловская область, Адыгея, Мордовия и Карачаево-Черкессия. Общее число бронирований отелей в этих регионах и их доля среди всех бронирований растут сильнее, чем у других российских регионов.

Аналитики сервиса отмечают, что фокус спроса российских туристов смещается с больших городов и популярных туристических мест к менее знакомым и совсем новым локациям. Это позволяет избежать массового туризма и насладиться более уединенной и аутентичной атмосферой.

Регионы с самым быстрым ростом доли и спроса по количеству бронирований отелей: