Поволжье стало привлекать больше туристов

Больше всего туристических направлений с возросшей популярностью находятся в центральной России, Поволжье и Сибири — к такому выводу пришли аналитики Яндекс Путешествий, когда сравнили данные по бронированиям российских отелей осенью 2023 и 2022 годов.
Лидерами по росту спроса в Приволжском федеральном округе стали Мордовия, Марий Эл и Ульяновская область. В ТОП-5 регионов с самым быстрым ростом доли и интереса по количеству бронирований отелей вошли:
Республика Мордовия — рост на 50%
Республика Марий Эл — рост на 35,7%
Ульяновская область — рост на 26,7%
Чувашская Республика — рост на 20,8%
Саратовская область — рост на 15%
Рейтинг по росту спроса среди всех российских регионов возглавили Ингушетия, Орловская область, Адыгея, Мордовия и Карачаево-Черкессия. Общее число бронирований отелей в этих регионах и их доля среди всех бронирований растут сильнее, чем у других российских регионов.
Аналитики сервиса отмечают, что фокус спроса российских туристов смещается с больших городов и популярных туристических мест к менее знакомым и совсем новым локациям. Это позволяет избежать массового туризма и насладиться более уединенной и аутентичной атмосферой.
Регионы с самым быстрым ростом доли и спроса по количеству бронирований отелей:
|Регион отеля
|Изменение доли бронирований отелей, которые приходятся на регион (осень 2023 VS 2022)
|Средняя стоимость ночи, руб.
|1
|Республика Мордовия
|50,0%
|4 826,13
|2
|Республика Марий Эл
|35,7%
|3 154,45
|3
|Ульяновская область
|26,7%
|3 838,63
|4
|Чувашская Республика
|20,8%
|3 857,02
|5
|Саратовская область
|15,0%
|3 803,60