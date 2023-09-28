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Поволжье стало привлекать больше туристов

28 сентября 2023 13:51
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Поволжье стало привлекать больше туристов

Больше всего туристических направлений с возросшей популярностью находятся в центральной России, Поволжье и Сибири — к такому выводу пришли аналитики Яндекс Путешествий, когда сравнили данные по бронированиям российских отелей осенью 2023 и 2022 годов.

Лидерами по росту спроса в Приволжском федеральном округе стали Мордовия, Марий Эл и Ульяновская область. В ТОП-5 регионов с самым быстрым ростом доли и интереса по количеству бронирований отелей вошли:

Республика Мордовия — рост на 50%
Республика Марий Эл — рост на 35,7%
Ульяновская область — рост на 26,7%
Чувашская Республика — рост на 20,8%
Саратовская область — рост на 15%

Рейтинг по росту спроса среди всех российских регионов возглавили Ингушетия, Орловская область, Адыгея, Мордовия и Карачаево-Черкессия. Общее число бронирований отелей в этих регионах и их доля среди всех бронирований растут сильнее, чем у других российских регионов.

Аналитики сервиса отмечают, что фокус спроса российских туристов смещается с больших городов и популярных туристических мест к менее знакомым и совсем новым локациям. Это позволяет избежать массового туризма и насладиться более уединенной и аутентичной атмосферой.

Регионы с самым быстрым ростом доли и спроса по количеству бронирований отелей:

  Регион отеля Изменение доли бронирований отелей, которые приходятся на регион (осень 2023 VS 2022) Средняя стоимость ночи, руб.
1 Республика Мордовия 50,0% 4 826,13
2 Республика Марий Эл 35,7% 3 154,45
3 Ульяновская область 26,7% 3 838,63
4 Чувашская Республика 20,8% 3 857,02
5 Саратовская область 15,0% 3 803,60

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