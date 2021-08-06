Поставлен рыболовецкий рекорд 2021 года Самарской области

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Рыбак Александр после двухчасовой борьбы выловил 80-килограммового сома. Только голова гиганта весит 22 килограмма, его длина – 250 сантиметров.

— Я ловил рыбу на квок недалеко от монастыря под Сызранью. В какой-то момент почувствовал, как что-то крупное попалось на крючок. Около двух часов вываживал ее на берег, — рассказал Александр. Квок — это колотушка, которая булькает при ударе по воде. У самих рыбаков масса версий, почему эти звуки так привлекают сомов.

Как сообщает телеграм-канал Злой самаритянин, самого крупного сома в Самарской области поймали в сентябре 2019 года. Вес рыбы превысил 82 килограмма.