По пути истории развития техники железной дороги и МЧС - девятый зимний пресс-тур проекта «Поехали!»

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10 февраля 2021 года состоится девятый пресс-тур в рамках реализации туристического проекта для журналистов и блогеров «Поехали! Зимний отдых в Самарской области», организованный департаментом туризма министерства культуры Самарской области.

Представители средств массовой информации посетят Поволжский музей железнодорожной техники. Основная экспозиция расположена под открытым небом на большой территории. Подвижной состав представлен грузовыми и пассажирскими поездами разных веков. Гостям предоставят возможность осмотреть макет паровоза уральских конструкторов Черепановых, изобретенного в первой половине XIX века, знаменитый паровоз – «генерал» с «лампасами», различные паровозы, тепловозы, электровозы, цистерны, строительно-дорожную технику, дрезины и вагоны XIX и XX веков. Некоторые поезда открыты для гостей музея, в вагоны и кабины машинистов можно заходить и свободно перемещаться.

Следующей туристической точкой станет 7 Avenue Hotel & SPA, в которой состоится презентация пятизвездочного отеля с обслуживанием европейского уровня.

В Музейно-выставочном центре истории и развития пожарно-спасательного дела Самарской области всегда интересно и детям, и взрослым – он и станет третьей точкой пресс-тура. Экспозиции здесь отражают все направления деятельности МЧС России и спасательной службы в целом, участникам пресс-тура расскажут о Единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Самые смелые смогут взобраться на 20-метровую пожарную каланчу, которая в давнее время была самой высокой постройкой в городе Самаре.

В завершении журналисты-туристы познакомятся с экскурсионной программой «От вагона до перрона». Участники пресс-тура увидят место, где живут вагоны, где готовятся к отправке в путь, и даже смогут почувствовать себя настоящими железнодорожниками.

Пресс-туры в рамках «Поехали! Зимний отдых в Самарской области» проходят каждую неделю всю зиму. Проект направлен на популяризацию внутреннего туризма среди жителей Самарской области и гостей из других регионов Российской Федерации.