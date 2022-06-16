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ПМЭФ: туристический маршрут Самарской области вошёл в первую пятёрку национальных турмаршрутов

16 июня 2022 20:16
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Эксперты туристической отрасли неоднократно отмечали растущий интерес к Самарскому региону.

На Петербургском международном экономическом форуме Ростуризм представил первые 5 направлений нового проекта по созданию в стране сети национальных туристических маршрутов. Среди них – туристический маршрут Самарской области «Жигулевские выходные». Это четырёхдневное путешествие по Самарской области, идея которого строится вокруг знаменитого бренда – «Жигули». «Жигули» сегодня – это бренд, который ассоциируется и со знаменитым автомобильным заводом, и со старейшим пивоваренным заводом, и с Жигулевскими горами.

Эксперты туристической отрасли неоднократно отмечали растущий интерес к Самарскому региону. Так, по итогам прошлого года Самарская область вошла в ТОП-10 национального туристического рейтинга. «Уже сегодня Самарская область стала более заметной на туристической карте России. Мы и в дальнейшем будем прилагать максимум усилий для того, чтобы самарский край становился более привлекательным для туристов», – отметил Дмитрий Азаров.

Новый проект Ростуризма – это сеть национальных туристических маршрутов, обустроенных по стандартам качества Ростуризма, комфортных и безопасных для туристов. К 2024 году такой маршрут появятся в каждом федеральном округе. На Петербургском международном экономическом форуме Ростуризм представил первые 5 маршрутов, полная информация о которых теперь доступна на Национальном туристическом портале России. В настоящее время в работе находится ещё 24 маршрута.

Национальные туристические маршруты разрабатываются Ростуризмом совместно с регионами и бизнесом. Каждая точка маршрута продумывается на предмет ожиданий туриста, по утвержденным стандартам. Поэтому национальные туристические маршруты – это маршруты со знаком качества, в которых продумано все – логистика, отели, программа. В 2021 году департаментом туризма министерства культуры Самарской области был разработан брендбук маршрута, снят рекламный видеоролик, а сам маршрут презентовали на международной выставке «Отдых» в Москве. Маршрут популяризировали не только через информирование на медиа фасадах в городах-миллионниках, публикации в СМИ, но и проведение «живых» пресс-туров для представителей туроператорских кампаний и федеральных медиа, что позволило брендовому маршруту Самарской области попасть в число национальных маршрутов России.

Каждый маршрут после запуска будет продолжать развиваться и обустраиваться. В этом году на все маршруты, находящиеся в разработке, выделено 1,2 млрд рублей, в следующем – уже 3,1 млрд рублей в рамках грантовой программы Ростуризма. Выбирая поездку по каждому маршруту, турист сможет воспользоваться либо услугами туроператора, либо поехать самостоятельно. Для этого на портале Russia.Travel можно будет найти всю необходимую информацию.

На презентации национальный туристических маршрутов руководитель Ростуризма Зарина Догузова рассказала про первые пять таких маршрутов, которые уже доступны для всех желающих. Познакомится с ними на национальном портале Russia.Travel можно уже сейчас по ссылке.

По словам Зарины Догузовой: «Наш новый проект – это, прежде всего, туристические маршруты по самым красивым местам нашей страны, в которых объединены культурно-исторические, природные, этнографически, гастрономические и другие впечатления, с которыми важно познакомиться каждому россиянину. При этом такие маршруты должны быть продуманы логистически, безопасны, комфортны, и соответствовать запросам современного туриста».

Представленные национальные туристические маршруты на ПМЭФ:

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