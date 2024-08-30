Площадь Куйбышева вошла в топ-7 живописных веломаршрутов в городах России

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Эксперты сервиса путешествий Туту выбрали семь велосипедных маршрутов в популярных у путешественников городах России. В Красноярске можно покататься на велосипеде по острову, где живут суслики, в Самаре — по одной из самых больших площадей Европы, а во Владивостоке — полюбоваться во время велопрогулки бухтой Золотой Рог.



В Самаре есть возможность прокатиться с ветерком по площади Куйбышева — одной из самых больших в Европе (её площадь — больше 17 гектаров). Площадь отлично подходит для тех, кто только учится крутить педали — ровное асфальтовое покрытие помогает не упасть, а неподалёку есть скамейки. Когда будете кататься, обратите внимание на одну из интересных достопримечательностей города — Самарский академический театр оперы и балета с колоннами, скульптурами и барельефами. Там состоялась премьера знаменитой Седьмой («Ленинградской») симфонии Дмитрия Шостаковича.