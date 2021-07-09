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Планируется запустить чартеры в Египет в полном объеме осенью

9 июля 2021 09:39
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Планируется запустить чартеры в Египет в полном объеме осенью

Туроператоры планируют запустить чартерные программы в Египет в полном объеме осенью. Владимир Путин отменил указ о запрете полетов на курорты Египта. Кроме того, президент отменил рекомендацию не продавать туда туры.

Напомним, полёты на египетские курорты – в Хургаду и Шарм-эль-Шейх – были прерваны в 2015-м году после крушения самолета "Когалым-авиа". По словам туроператоров, спрос на курорты Египта со стороны российских туристов будет очень высоким.

Сейчас начинается формирование программы с полетами на курорты Египта, сроки их запуска зависят от выдачи допусков на чартеры. Туроператоры ждут разрешения оперштаба и Росавиации, передает Радио Маяк.

Теги: авиасообщение Египет туризм чартеры

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