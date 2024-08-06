Первый в Самарской области глэмпинг отметит пятилетие

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9 августа 2024 года состоится пресс-тур, посвященный пятилетию первого глэмпинга «Смолькиноэковилладж» в Сызранском районе Самарской области. Кроме того, гостям презентуют третью очередь домиков, которые находятся в стадии завершения строительства и уже в конце августа текущего года будут готовы принять гостей.

Сызранский район – один из районов Самарской области, в котором динамично развиваются активные виды отдыха на природе. Близость уникальных природных объектов притягивает туристов не только из Самарского региона, но и гостей из регионов – соседей. Множество самостоятельно организованных туристов стремятся побывать в знаменитом Рачейском бору. Объект привлекает к себе внимание свежестью и красотой пейзажа, чистотой родников, разнообразием растительных сообществ. Рачейские Альпы – удивительный неповторимый памятник природы. Здесь сохранилась уникальная доледниковая флора, а среди живых деревьев можно увидеть окаменевшие остатки деревьев, росших здесь миллионы лет назад.

Высокий спрос на посещение этих мест дал стимул организаторам проекта «Смолькиноэковилладж» запустить новую очередь домиков, и, тем самым, расширить возможности в Сызранском районе для комфортного размещения гостей. В 2023 году проект стал одним из победителей конкурса грантов в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» и был поддержан министерством туризма Самарской области. В ходе реализации проекта установлено 15 модульных всесезонных конструкций площадью для размещения гостей 52 кв.м, с панорамным видом на Рачейский бор, а число койко-мест увеличилось до 90.

Глэмпинг «Смолькиноэковилладж» пользуется популярностью во все сезоны и достигает 100% заполняемости не зависимо от времени года. Так в 2021 году здесь отдохнули 3500 человек, в 2022 году более 6000 человек, а в 2023 году 6500 человек.

Фото: министерство туризма Самарской области