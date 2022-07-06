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Первые "Метеоры" начнут ходить между Самарой, Ульяновском и Казанью в 2024 году

6 июля 2022 12:58
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Первые "Метеоры" начнут ходить между Самарой, Ульяновском и Казанью в 2024 году

Первое судно "Метеор" начнет курсировать между в Самарой, Казанью и Ульяновском в 2024 году. Об этом сообщил губернатор Ульяновской области Алексей Русских в кулуарах выставки "ИННОПРОМ".

"Очень хочется надеяться, что летом 2024 года первое судно уже будет спущено, и мы начнём сообщение с Татарстаном и Самарской губернией, — цитирует Алексея Русских ТАСС. - Я смотрю сейчас, в первую очередь, на судно, которое называется "Метеор". Выпускается оно в Нижнем Новгороде. У нас была уникальная возможность на нем прокатиться в рамках Петербургского экономического форума".

По его словам, уже достигнуты предварительные договоренности о том, что первое такое судно будет заказано.

Напомним, в сентябре прошлого года Алексей Русских сообщал, что намерен создать с Самарской областью и Татарстаном единую судоходную компанию. Тогда он говорил, что речь идет о покупке трех судов. Уточнялось, что по предварительным расчетам, стоимость билета на "Метеор" из Ульяновска до Казани и Самары составит от 800 до 1500 рублей.

Также отметим, что министерство транспорта Самарской области заложило в бюджет субсидии на приобретение судов "Метеор-120Р", пишет Волга Ньюс.

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