Открылись новые рейсы из Самары в Челябинск

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Улететь в столицу Южного Урала можно по субботам.

Новые рейсы из Самары в Челябинск появились в расписании аэропорта «Курумоч». Перелеты в столицу Южного Урала осуществляются по субботам с 18 февраля 2023 года. Об этом сообщает авиакомпания Utair.

Из Челябинска в Самару самолет отправляется в 14:00. В обратном направлении он вылетает в 16:25.

Также рейсы из Челябинска авиакомпания Utair открыла в Тюмень (по субботам) и Уфу (по средам и пятницам). Стоимость билетов составляет от 1641 руб., пишет СитиТраффик.