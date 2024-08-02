Отели и рестораны Самары приглашают принять участие в культурно-гастрономическом проекте «Русский завтрак»

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До 15 августа отели и рестораны Самары могут подать заявки на участие во втором сезоне культурно-гастрономического проекта «Русский завтрак» от «Гастрономической карты России» и крупнейшего молочного холдинга России. Проект «Русский завтрак» стартовал в июне и продлится до конца года. В центре внимания – индустрия гостеприимства: отели и рестораны из 21 крупнейшего российского города будут иметь возможность интегрировать блюда русской кухни в меню своих завтраков. Партнером проекта выступает один из крупнейших операторов оптовой торговли.

Благодаря сотрудничеству трех брендов и разработанному ими готовому решению у кафе, ресторанов, отелей, гостиниц и туристических комплексов появится возможность ввести в меню своих заведений такое предложение, как «Русский завтрак», показать его богатство, разнообразие и угостить посетителей новыми блюдами. Принять участие в проекте может любой отель и ресторан Самары, а также из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Сочи, Ростова-на-Дону, Воронежа, Нижнего Новгорода, Казани, Уфы, Новосибирска, Екатеринбурга, Тюмени, Ярославля, Красноярска, Волгограда, Тулы, Калуги, Рязани, Костромы и Астрахани. Участники должны представить по одному блюду в каждой из пяти категорий: каши, блюда из творога, молочные десерты с йогуртом, блюда с сыром, блюда из яиц с молочными продуктами. Рецепты можно разработать самостоятельно или воспользоваться уже готовыми из первого сезона «Русск о го завтрака» . Среди обязательных условий – использование молочной продукции от молочного холдинга – соорганизатора проекта, заказанной у партнера акции через специальную форму. Ознакомиться с полной информацией о втором сезоне проекта и условиях участия в нем можно на официальном сайте https://horeca.russkiyzavtrak.ru/ .

Прием заявок на участие продлится до 15 августа, а с 1 октября по 30 ноября 2024 г. гости заведений-участников смогут найти «Русский завтрак» в их меню.

Презентация проекта в новом формате состоялась на фестивале GASTREET, который проходил в Сочи с 3 по 8 июня 2024 г. В течение пяти дней постояльцы отелей Novotel и Rixos пробовали на завтрак блюда из Мурманска, Воронежа, Казани, Владимира и Петрозаводска.

«Многолетние исследования «Гастрономической карты России» на просторах многонациональной страны, от Владивостока до Калининграда, показали, что спрос на русскую кухню значительно превышает предложение на рынке, – отмечает Екатерина Шаповалова, автор концепции проекта «Русский завтрак», автор-методист и руководитель Всероссийского проекта «Гастрономическая карта России». – Русская кухня и в целом кухни народов России до сих пор являются некой экзотикой в нашей стране. Формула настоящего национального проекта по практическому внедрению российской кухни в нашу жизнь – это участие всех заинтересованных сторон. В реализации «Русского завтрака» задействованы производитель молока, ведущий игрок в области ритейла, предприятия питания (HoReCa), которые уже сегодня специализируются на российской кухне, региональные власти, методическая база «Гастрокарты» и, главное, активный вовлеченный российский потребитель, наш гость, на кого и направлена наша работа».

Первый сезон проекта «Русский завтрак», длившийся с 15 мая по 21 ноября 2023 г., объединил участников из 20 регионов Центральной России, Арктики, Сибири, Урала, Приволжья, Северного Кавказа и юга России.

Из Самарской области участие в проекте принимал Сергей Корнеев, обладатель кубка России «Лучший по мясу» 2006 года, лауреат российских ресторанных премий в 2020–2022 гг., шеф крупнейшего ресторанного холдинга Самарской области.