Осенний променад по модернизму в Самаре: открытая экскурсия от «От Фабрики-кухни до «Рашпиля»

189

Сегодня в Самаре состоится открытая экскурсия от «От Фабрики-кухни до «Рашпиля»

2 октября в 18.30 в рамках проекта «ЗИМфест. Наследие модернизма» состоится одна из последних в этом сезоне экскурсий «От Фабрики-кухни до «Рашпиля». За одну прогулку вы познакомитесь с уникальным историко-культурным наследием района, которое не уступает по значимости признанным самарским памятникам архитектуры — 11 знаковых объектов в стиле авангарда и советского модернизма на улицах Ново-Садовой, Осипенко и проспекте Ленина.

Экскурсия «От Фабрики-кухни до «Рашпиля» была создана на основе авторского аудиогида историка архитектуры и куратора «ЗИМфеста» Армена Арутюнова, разработанного в прошлом году по инициативе концептуального жилого комплекса «ЗИМ Галерея».

Экскурсия бесплатная, но количество мест ограничено. Регистрация по ссылке https://zim-galereya.timepad.ru/event/3062083/

Сбор группы в 18.20 у центрального входа на Фабрику-кухню (улица Ново-Садовая, 149).

12+