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О туристических возможностях нашего региона вновь расскажут на федеральном канале! Уже в эту субботу, 12 ноября в 11:10 по местному времени на «Первом» транслируют новый выпуск travel-передачи «Поехали», посвященный Самарской области.



Мария Осадник и Евгений Покровский за рулем своего автомобиля колесят по России, восхищаются пейзажами, изучают достопримечательности, дегустируют местную кухню, а заодно испытывают на прочность родные дороги.



В Самарской области ведущие провели три незабываемых дня, начав свое путешествие с Тольятти. Здесь они встретились с победителем Гонки Чемпионов, прокатились на ретро-автомобиле ВАЗ-2106, прогулялись по скверам и паркам города, насладились романтическим видом на Жигулевские горы и Волгу.



За два дня, проведенных в Самаре, съемочная группа успела погулять по набережной, насладиться выступлением музыкантов на местном Арбате, погрузится в космическую атмосферу в стенах уникального музея «Самара Космическая», посетить лучшие рестораны и арт-пространства города. В один из съемочных дней ведущим посчастливилось стать свидетелями тренировочного процесса футбольной команды «Крылья Советов», пообщаться с нашими футболистами, а также восхититься атмосферой стадиона «Солидарность Самара Арена».



Кульминацией стал незабываемый полет ведущей на гидросамолете «Амфибия» над потрясающими красотами Самарской Луки.



Отправляясь в следующий регион, съемочная группа высказала слова восхищения нашим краем и желание вернуться сюда вновь!