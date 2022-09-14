Новые пляжи, курорты и кемпинги: что ждет туризм в Самарской области в 2023 году

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Самарская область вошла в ТОП-5 победителей конкурса Ростуризма по всем трем направлениям поддержки и в совокупности получит федеральное финансирование в объеме 257 млн рублей. В связи с этим в

2023 году будет поддержано более 50 общественных и предпринимательских инициатив.

В планах министерства туризма Самарской области поддержать такие инициативы как: благоустройство пляжей и формирование национальных туристских маршрутов; открытие кемпингов и автокемпингов; создание электронных путеводителей; приобретение туристского оборудования, а также оборудования для туристских информационных центров и пунктов проката; развитие среды для людей с ограниченными возможностями здоровья; организацию круглогодичного отдыха; разработку новых маршрутов и другие.

«В 2023 году мы сможем поддержать не менее 50 проектов. На сегодняшний день у нас уже сформировано более 100 предварительных

заявок. В следующем году на конкурсной основе нам предстоит определить наиболее перспективные проекты. Среди основных

критериев данного конкурса - наличие земельного участка для реализации проекта», - рассказал министр туризма Самарской области Артур Абдрашитов.

Развивая сферу туризма, Самарская область следует тренду. Как отметил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на

Восточном экономическом форуме, туризму в стране сейчас уделяется приоритетное внимание.

«Принято решение наделить корпорацию «Туризм.РФ» полномочиями агента по управлению землей. Это существенно ускорит создание

туристической инфраструктуры. Деятельность корпорации уже обеспечивает динамический рост туристической отрасли и позволяет привлекать частные инвестиции», – подчеркнул Дмитрий

Чернышенко.

Стоит отметить, что пандемия не помешала развитию внутреннего туризма в Самарской области, а стала периодом новых возможностей. По словам

министра туризма Самарской области, за последние три года в регионе открылось немало новых туристических объектов.

В регионе стал бурно развиваться загородный отдых, появились новые интересные объекты – в формате загородного клуба для семейного и

активного отдыха.

В 2023 году регион имеет все шансы еще значительно увеличить темпы развития внутреннего туризма благодаря господдержке. К слову, ее получат

не только туристические объекты, но и событийный туризм. В частности, «Зимний фестиваль активного отдыха «Жигулёвское море – 2023», ежегодно

проводимый в Самарской области, был поддержан на федеральном уровне и получит софинансирование в виде федеральных средств.