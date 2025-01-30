Названы места Самары, ставшие популярными в 2024 году

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Яндекс Карты узнали, какие места Самары стали новыми точками интереса для жителей в 2024 году. Для этого аналитики составили топ новых и набравших популярность мест по числу обращений к ним в сервисе. Затем редакция Карт выбрала из них пять гастрономических и пять культурно-досуговых организаций.

Среди гастрономических точек интереса Самары — мясной ресторан с фиксированными ценами Meat Fix, ресторан «Грузинские истории», ресторан-лаундж Rave Resort Evolution, бар-музей художника-примитивиста Васи Ложкина и ресторан средиземноморской кухни Lunasole.

Топ-5 культурно-досуговых мест возглавил филиал государственной Третьяковской галереи, открывшийся в 2024 году в здании фабрики-кухни завода имени Масленникова. Также в списке — музей «Самара космическая», временно переехавший в прошлом году в ТК «Гудок», ночной клуб «НЕженат», новый компьютерный клуб «КиберПрайд» на улице Революционной и тайм-кафе «Атом».

Полный список можно посмотреть в подборке Яндекс Карт.

Яндекс Карты — приложение к городу, с помощью которого можно находить места и строить до них маршруты на любом транспорте или пешком. В Картах всегда можно узнать актуальное расписание общественного транспорта и посмотреть онлайн, где едет нужный трамвай, автобус или троллейбус. Кроме того, прямо в приложении можно записываться в салоны красоты и решать другие повседневные задачи. Каждый месяц веб-версией и мобильным приложением сервиса пользуются 90 миллионов человек.