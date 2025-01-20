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Юбилейным гостем выставки стал начальник штаба юнармии по Кинель-Черкасскому району Максим Филиппов.
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На выставке «Самара» наградили 45-тысячного посетителя

20 января 2025 21:33
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Юбилейным гостем выставки стал начальник штаба юнармии по Кинель-Черкасскому району Максим Филиппов.

В день городского округа Похвистневский Самарской области юбилейным 45-тысячным гостем выставки «Самара» стал учитель основы безопасности и защиты Родины, руководитель юнармейского отряда «Тигр», начальник штаба юнармии по Кинель-Черкасскому району Максим Николаевич Филиппов.

«Сегодня я сопровождал своих учеников, учащихся 10-го класса, на выставку «Самара», и уже на входе меня начали поздравлять – я стал 45-тысячным посетителем. Это было очень неожиданно и приятно, я очень доволен! Сертификат, который я получил я потрачу с супругой, мы обязательно поедем в город Самара вдвоем», – поделился впечатлениями Максим Филиппов.

«По инициативе губернатора Самарской области Вячеслава Андреевича Федорищева в ноябре 2024 года в музее имени Алабина открыла свои двери выставка «Самара». Выставка – это, в первую очередь, про людей – жителей Самарской области. Она знакомит посетителей с нашими научными, технологическими и промышленными достижениями, потенциалом социально-экономического развития, традициями и культурой народов, проживающих в Самарской области, великой историей и, конечно же, туристическими возможностями региона. Сегодня мы рады приветствовать сорока пяти тысячного посетителя и вручить сертификат в «ХолидейХолл», – прокомментировала министр туризма Самарской области Екатерина Матвеева.

Выставка «Самара» продлится до 30 января 2025 года и любой желающий может ее посетить. На площадке гостей и жителей Самарской области ждут всевозможные мастер-классы, полезные лекции, творческие встречи с известными людьми, различные квизы об истории Самарской области, работают игровые зоны.

 

Фото:   министерство туризма Самарской области

 

Теги: Самара Туризм

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