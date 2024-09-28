На туристических объектах Самары начали размещать фигурки сказочных человечков — шишиг-летунов.

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Первые три фигурки шишиг-летунов украсили пожарную каланчу.



В Самаре приступили к воплощению в жизнь арт-проекта «Шишиги-летуны». В пятницу, 27 сентября 2024 года, жителей города познакомили с первыми сказочными «переселенцами» с Жигулевских гор. Обосновались человечки с крыльями в пожарной каланче по улице Крупской, 16.



Новые обитатели старинного здания — Шептаха, Шалопут и Шпилька. Их уже прозвали «Каланчаевской троицей».



Авторы арт-проекта: архитекторы Дмитрий и Мария Храмовы, писатель Денис Либстер и иллюстратор Елена Загороднева. По задумке, шишиги-летуны — сказочные человечки, которые ранее жили в Жигулевских горах, а теперь перебрались в Самару. Их задача — собирать и хранить лунный свет.



Планируется, что в областной столице установят 27 бронзовых фигурок шишиг-летунов. Ими украсят десять городских локаций, пишет Честная Самара.

Фото СамараГис